Toyota C-HR 2024: aperte le prenotazioni in Italia [FOTO]

Toyota ha aperto da poche ore le prenotazioni per il suo nuovo Toyota C-HR in Italia. Con un deposito di soli 250 €, tutti gli interessati a quest’auto possono assicurarsi la priorità di acquisto. Disponibile in tre diverse versioni (Trend, Lounge e GR Sport), il design del nuovo C-HR è ispirato alla concept car Prologue.

Si distingue per la sua estetica accattivante e per la scelta di quattro motori elettrificati, un chiaro segno dell’impegno del brand nipponico verso la carbon neutrality. Gli acquirenti hanno la possibilità di scegliere tra la versione full hybrid da 1.8 e 2 litri e quella ibrida plug-in da 2 litri, quest’ultima disponibile anche con trazione integrale AWD-i.

Il Toyota C-HR 2024 è dotato dell’ultima versione della suite Toyota Safety Sense, che offre una serie di funzioni di sicurezza attiva e assistenza alla guida.

Le dotazioni di serie in base all’allestimento

La versione Trend include cerchi in lega da 18”, digital cockpit da 12.3 pollici, sistema di infotainment Toyota Smart Connect con display touch da 12.3 pollici, supporto per Apple CarPlay e Android Auto (entrambi wireless), navigatore basato sul cloud e vernice monocolore o bicolore.

La variante Lounge, invece, prevede cerchi in lega da 19”, illuminazione ambientale dinamica e multicolore, tetto panoramico e verniciatura con finitura bitono o bitono+.

Infine, la variante GR Sport, disponibile solo con motore full hybrid da 2 litri e trazione integrale intelligente, offre verniciatura bitono o bitono+, cerchi in lega da 19” o 20”, illuminazione ambientale dinamica e multicolore e una serie di dettagli interni ed esterni Gazoo Racing.

Per coloro che prenotano e acquistano il nuovo Toyota C-HR, la casa automobilistica giapponese offre un vantaggio esclusivo fra tre a scelta: Winter Pack (che include un set di quattro cerchi in lega Toyota e pneumatici invernali), Service Pack (che copre la manutenzione ordinaria per 4 anni o 60.000 km) o Home Pack (che comprende una wallbox Enel X Way da 7,4 kW e l’installazione).