Toyota Aygo X Prologue: la concept car della nuova generazione

Ecco la nuova Toyota Aygo X Prologue, la concept car che anticipa la terza generazione della citycar del costruttore nipponico. Esteticamente, la vettura di piccole dimensioni è riconoscibile per lo stile da SUV, l’assetto rialzato e la tinta bicolore, senza dimenticare il frontale con i fari anteriori a tutta larghezza e i fendinebbia di forma esagonale. La concept car Toyota Aygo X Prologue è stata realizzata da ED², lo studio di design europeo della Casa di Nagoya, sito sulla Costa Azzurra nei pressi di Nizza.

Le parole dello staff di ED²

Ken Billes, Assistente Chief Designer di ED², ha dichiarato che “Sono convinto che con Aygo X Prologue siamo in grado di dimostrare che anche una piccola auto può avere una personalità forte e audace”. Lance Scott, Design Director di ED², ha sottolineato che “Essere piacevole e divertente ha determinato il successo di Aygo, ora abbiamo aggiunto un ulteriore elemento al suo DNA”. “Sono sia una designer che una cliente. Ecco perché ho fatto di tutto per far diventare Aygo X Prologue una vettura che io stessa vorrei possedere”, invece, è la testimonianza di Momoko Otawara, Colour Material & Finishing Designer di ED². Infine, Ian Cartabiano, Presidente di ED², ha dichiarato che “Tutti si meritano una macchina eccezionale. Quando guardo Aygo X Prologue, sono davvero orgoglioso del fatto che il team di ED² abbia creato proprio questo. Non vedo l’ora di vederla rivoluzionare il segmento”.

Le indiscrezioni sulla versione di serie

La versione di serie della concept car Toyota Aygo X Prologue, come le due precedenti generazioni della Aygo, sarà prodotta nell’impianto di ceco di Kolin. Inoltre, condividerà la piattaforma modulare TGNA-B con l’utilitaria Yaris, mentre la denominazione ufficiale potrebbe essere Aygo X o Aygo Cross. Stando alle indiscrezioni, invece, la gamma sarà limitata alla sola motorizzazione a benzina 1.0 VVT-i a tre cilindri da 72 CV di potenza.