Toyota Aygo Cross: nuove indiscrezioni sulla citycar che diventerà SUV

L’anno prossimo debutterà la nuova Toyota Aygo Cross, l’inedita SUV di piccole dimensioni della Casa di Nagoya, destinata a sostituire l’attuale citycar Aygo, di cui erediterà anche l’assemblaggio presso l’impianto ceco di Kolin.

Già anticipata dalla Aygo X Prologue

Esteticamente, la nuova Toyota Aygo Cross rappresenterà la versione di serie della concept car Aygo X Prologue svelata recentemente. Inoltre, condividerà la piattaforma modulare TNGA-B con la utilitaria Yaris, anche se a passo accorciato.

Fino a 95 CV di potenza

In arrivo sul mercato europeo entro la primavera del 2022, la nuova Toyota Aygo Cross dovrebbe essere disponibile con il motore a benzina 1.0 VVT-i a tre cilindri nelle versioni da 68 CV e 95 CV di potenza. Non sarà proposta nella configurazione Hybrid a propulsione ibrida, almeno non inizialmente. Affiancherà la crossover Yaris Cross e la piccola SUV coupé C-HR, senza dimenticare il probabile debutto della Corolla Cross già commercializzata oltreoceano.