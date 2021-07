Tom Cruise sfida Coulthard e Webber in Porsche 911 GT3 [Video]

Se ancora state pensando al duello in F1 tra Hamilton e Verstappen, allora vi siete persi un altro avvenimento andato in scena sul circuito di Silverstone di recente, ovvero il video di presentazione al GP realizzato per Channel 4 F1 con Tom Cruise, David Coulthard, Mark Webber, e Steve Jones, l’equivalente d’oltremanica del nostro Carlo Vanzini.

Con 3 Porsche 911 GT3 per rivivere i duelli di Top Gun

Nel filmato Tom Cruise sembra indossare di nuovo i panni di Maverick e non mancano riferimenti al seguito del film Top Gun, Top Gun Maverick, che uscirà nelle sale il 19 novembre, ma anche alla pellicola originale che lanciò il celebre attore nella galassia hollywoodiana. Manovre acrobatiche, rigorosamente senza controfigura, e una caccia alle altre due auto, come nei duelli che formano i piloti nel mitico Top Gun d’annata.

La colonna sonora poi è d’eccezione e, se all’inzio si parte con Danger Zone di Kenny Loggins, alla fine non si può non chiudere con You’ve Lost That Lovin’ Feelin di Johnny Rivers cantata dai protagonisti in parata sul circuito inglese. Tra derapate e frasi ad effetto in chiaro stile Top Gun, come “sono pericoloso” o “sento il bisogno di velocità” la 911 GT3 è stata utilizzata a mo’ di F14 Tomcat, o di F35 se preferite, con i paddles del cambio sfruttati per far fuoco con una mitragliatrice virtuale.

Una promo che ha funzionato

Se l’intento era quello di promuovere il GP di F1, allora, considerato l’esito della gara, e la scia di polemiche generata, ha funzionato, ma forse Hamilton e Verstappen si sono ispirati troppo al funambolico Tom che, all’alba dei 60 anni, continua ad avere l’entusiasmo di un ragazzino. Chissà se lo stesso successo ci sarà anche per il nuovo film del divo del cinema, tanto atteso da una generazione cresciuta con le sue gesta, e se Top Gun Maverick conquisterà gli spettatori come il primo indimenticabile Top Gun…