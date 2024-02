Tesla vende una sola auto a gennaio in Corea

Il mercato dei veicoli elettrici in Corea del Sud sta affrontando sfide crescenti, e il declino delle vendite di Tesla rappresenta un esempio significativo di questa tendenza. Nel corso del 2023, la casa di Elon Musk era il principale produttore straniero di auto elettriche nel paese, ma nel gennaio 2024 ha registrato solo una vendita in quel mercato.

Tesla ha venduto appena una Model Y in Corea del Sud a gennaio: crollano le vendite di elettriche nel paese

La presentazione di Tesla rappresenta un esempio significativo della situazione attuale non solo nel mercato automobilistico sudcoreano, ma anche più ampiamente nell’industria dei veicoli elettrici. Questo evento mette in evidenza le sfide che l’intero settore deve affrontare, tra cui incentivi all’acquisto di veicoli elettrici poco chiari, una rete di stazioni pubbliche di ricarica rapida ancora insufficiente e le preoccupazioni riguardo alla qualità dei veicoli provenienti dalla produzione cinese.

Le vendite di Tesla in Corea del Sud sono scese drasticamente da 1.022 unità nel dicembre 2023 a soltanto una nel gennaio 2024, secondo quanto riportato da Korea JoongAng Daily. L’unico veicolo venduto è stato una unità di Model Y prodotto in Cina. A differenza dei veicoli elettrici prodotti in altri mercati, questo modello è dotato di una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP).

Oltre agli incentivi, ci sono altre sfide che influenzano le vendite dei veicoli elettrici. Secondo quanto riportato da Bloomberg, i timori sulla sicurezza delle batterie prodotte in Cina sono aumentati a seguito di diversi incidenti di incendio.

Anche se gli studi mostrano che le preoccupazioni riguardo agli incendi sono sproporzionate (in Corea del Sud, ad esempio, solo 132 auto elettriche hanno preso fuoco nella prima metà dell’anno scorso, rispetto ai 4.000 veicoli a benzina), queste preoccupazioni alimentano timori tra i consumatori e portano a restrizioni sull’installazione di stazioni di ricarica in parcheggi sotterranei.

La nazione deve far fronte anche alla mancanza di stazioni di ricarica rapida. A causa di queste preoccupazioni , il mercato dei veicoli elettrici della Corea del Sud si è contratto per la prima volta dal 2017.