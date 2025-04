Tesla rallenta: il primo trimestre del 2025 registra un calo significativo, con una contrazione del 13% nelle vendite globali e una produzione in difficoltà. Sono stati consegnati 336.681 veicoli, ben al di sotto delle attese di 390.343. I modelli principali, Model 3 e Model Y, segnano un calo del 12%, mentre il resto della gamma subisce una drastica diminuzione del 46%. Anche la produzione Tesla risente di questa fase critica, con un ridimensionamento del 16% e soli 362.615 veicoli assemblati.

Tesla, tracollo nel mercato

Questi numeri rappresentano la crisi più significativa per Tesla dal 2022, evidenziando un volume di consegne ai minimi degli ultimi tre anni. Particolarmente allarmante è il calo dei modelli al di fuori della gamma principale: mentre Model 3 e Model Y limitano i danni, le vendite degli altri veicoli si avvicinano a un dimezzamento, riflettendo un drammatico ridimensionamento.

Dal punto di vista produttivo, la produzione Tesla è in calo, segnalando possibili difficoltà nella catena di approvvigionamento, problemi logistici o una strategia di riallineamento verso volumi più contenuti per rispondere a una domanda in flessione. Le cause di questa crisi sono molteplici: la crescente competizione nel mercato dei veicoli elettrici, una maggiore attenzione dei consumatori al fattore prezzo e l’instabilità economica globale rappresentano sfide rilevanti per l’azienda californiana.

Difficoltà evidenti per la creatura di Elon Musk

Nonostante le difficoltà, Tesla conserva una posizione dominante nel settore, grazie alla forza del marchio e alla capacità di innovazione. Gli analisti suggeriscono che per invertire questa tendenza negativa siano necessarie strategie mirate: il lancio di nuovi modelli, l’aggiornamento di quelli esistenti e un’ottimizzazione dei processi produttivi potrebbero essere le chiavi per rilanciare l’azienda.

Il mondo finanziario segue con attenzione l’evoluzione della situazione, in attesa di segnali che dimostrino la capacità di Tesla di adattarsi rapidamente alle nuove dinamiche di mercato, preservando il suo ruolo di leader nella transizione verso la mobilità elettrica.