Mazda6e, si apre la prevendita con 6.000 euro di vantaggi

La rivoluzione elettrica firmata Mazda sta per approdare sulle strade italiane con la nuova Mazda6e, una berlina a zero emissioni che promette di unire prestazioni elevate a un design raffinato. Disponibile dal 2025, questo modello offre due configurazioni principali per soddisfare le diverse esigenze di mobilità.

La motorizzazione della nuova berlina

La versione Standard Range è dotata di una batteria da 68,8 kWh, garantendo un’autonomia fino a 479 km, mentre la variante Long Range, con un pacco batterie da 80 kWh, consente di percorrere fino a 552 km con una sola carica. Le prestazioni sono assicurate da motori elettrici potenti: 190 kW (258 CV) per la Standard Range e 180 kW (245 CV) per la Long Range. Notevole anche la velocità di ricarica, che permette di passare dal 10% all’80% in soli 22 minuti nella versione base.

Per rendere accessibile questa innovativa berlina, Mazda ha sviluppato tre formule commerciali su misura. Il leasing Mazda6e propone la versione Standard Range Takumi a 40.850 euro (IVA inclusa), con un anticipo di 7.270 euro e 35 canoni mensili da 498,94 euro. L’offerta prevede un TAN fisso del 3,99% e un TAEG del 5,62%.

Per chi preferisce una soluzione senza pensieri, il noleggio lungo termine Mazda è un’opzione interessante. Questa formula include manutenzione completa, assicurazione e assistenza stradale, con offerte personalizzate per privati (36 mesi/100.000 km) e aziende (36 mesi/30.000 km). L’offerta è valida fino al 30 giugno 2025.

Possibilità di finanziamento

In alternativa, il finanziamento Mazda Advantage consente di acquistare la vettura a un prezzo promozionale di 40.850 euro (in caso di permuta), con un anticipo di 6.125 euro e 36 rate mensili da 498,78 euro. Il piano si conclude con una maxi-rata finale di 20.609,50 euro. Anche in questo caso, il TAN è fissato al 3,99% e il TAEG al 4,90%.

Oltre agli aspetti economici, la Mazda6e si distingue per il comfort e la tecnologia avanzata. Gli interni, realizzati con materiali premium, integrano sistemi di assistenza alla guida ADAS di ultima generazione. Tra le modalità intelligenti spiccano la “Modalità Relax”, che ottimizza automaticamente sedili e climatizzazione, e la “Modalità Aria Fresca”, progettata per purificare l’abitacolo.

Dal punto di vista ambientale, la Mazda6e si afferma come una scelta ecologica, con emissioni di CO2 pari a zero e un consumo energetico contenuto: 16,6 kWh/100 km per la Standard Range e 16,5 kWh/100 km per la Long Range. Grazie a queste caratteristiche, la berlina conquista la classe energetica A, posizionandosi come un’alternativa sostenibile nel panorama automobilistico.