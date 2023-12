Tesla potrebbe imitare Ferrari e Apple limitando l’offerta di Cybertruck

Lo scorso 30 novembre è stato finalmente presentato ufficialmente Tesla Cybertruck e sono state consegnate le prime unità del pickup elettrico. Le prenotazioni ricevute per questo modello sarebbero già oltre 2 milioni e ci vorranno molti anni prima di consegnare tutte le unità ai rispettivi proprietari. Tuttavia in proposito Tesla potrebbe cambiare strategia.

Tesla come Ferrari e Apple? La produzione di Cyybertruck potrebbe essere volutamente limitata

Si dice infatti che Tesla potrebbe decidere di mantenere volutamente una produzione lenta per mantenere prezzi più elevati e una domanda alta per un periodo più lungo. In parole povere secondo alcuni analisti la casa automobilistica di Elon Musk potrebbe seguire la stessa strategia adottata da Apple con l’iPhone X o dalla Ferrari con le sue supercar. Basti ricordare quanto avvenuto con il SUV Purosangue che nonostante l’alta richiesta è esaurito fino al 2025. Il cavallino rampante infatti vuole evitare che le vendite del modello superino il 10% del totale delle sue vendite complessive.

Tesla aveva annunciato che nel 2025 avrebbe prodotto 250 mila unità di Cybertruck ma a questo punto non si esclude che la produzione possa essere inferiore a queste cifre. Quello che sembra certo è che questo veicolo sembra destinato a rimanere al centro delle attenzioni ancora per molto tempo. Nonostante sia stato svelato infatti si continua a parlare delle sue caratteristiche e del suo controverso design, dunque già questo per Elon Musk rappresenta indubbiamente un successo.

Ricordiamo infine che difficilmente vedremo mai in Europa questo veicolo. Questo a causa delle sue caratteristiche che lo rendono fuorilegge per quelle che sono le normative di sicurezza stradale dell’Unione Europea.