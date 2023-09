Tesla potrebbe assumere 60.000 dipendenti per la produzione di Cybertruck

Tesla è un marchio di spicco nel settore delle auto elettriche, noto per le sue vetture all’avanguardia e dal design unico. Tra i modelli più famosi della casa di Palo Alto, c’è senza dubbio Cybertruck, il pick-up elettrico lanciato nel 2019, che ha colpito per il suo stile futuristico e le sue prestazioni. Il veicolo sarà prodotto nella nuova fabbrica di Tesla, denominata Giga Texas, situata vicino a Austin. Ma Giga Texas non sarà soltanto una fabbrica di auto elettriche, ma anche una fabbrica di batterie e di materiale catodico, che di solito sono prodotti in stabilimenti distinti.

Tesla prevede di arrivare a 60.000 dipendenti con la piena capacità produttiva del Cybertruck presso la Giga Texas

Tesla ha rivelato i numeri di occupazione a Giga Texas in una presentazione riportata dal Austin Business Journal. Secondo Jason Shawhan, direttore della Giga Texas, la casa americana aveva oltre 12 mila dipendenti nella Giga Texas alla fine dell’anno scorso. Ora ha già raggiunto oltre 20 mila dipendenti quest’anno. Ma la cifra più sorprendente è che Tesla prevede di arrivare a 60 mila dipendenti nel momento in cui avrà raggiunto la piena capacità produttiva del Cybertruck presso la Giga Texas.

Ma la Giga Texas si distingue per il fatto che Tesla sta cercando di costruire molto più che semplici veicoli elettrici nello stabilimento. Come abbiamo già riportato basandoci sulle informazioni dei fornitori, Tesla prevede di produrre 375 mila Cybertruck all’anno a Giga Texas. Entro il momento in cui Tesla avrà raggiunto quella capacità produttiva, l’azienda si aspetta anche di aver avviato la produzione per i suoi veicoli di prossima generazione, che dovrebbero contribuire anche ai numeri incredibili di occupazione. Mentre Tesla è nota per le grandi fabbriche con un numero eccezionalmente elevato di dipendenti, 60.000 dipendenti sarebbero un livello completamente nuovo, anche per l’azienda.