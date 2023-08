Tesla offre la ricarica gratuita per un giorno in tutta Europa

Tesla ha deciso di fare un regalo ai suoi clienti in Europa, offrendo loro la possibilità di ricaricare gratuitamente le loro auto elettriche presso le stazioni Supercharger. Si tratta di una promozione speciale per celebrare il decimo anniversario della rete Supercharger, che ha debuttato in Europa e più precisamente in Norvegia nel 2013. Tra l’altro questa iniziativa non è valida solo per i proprietari di auto della casa di Elon Musk ma per tutti i possessori di veicoli elettrici.

Tesla: per festeggiare il decimo anniversario di supercharger in Europa offre ricarica gratis a tutti per un giorno

La rete Supercharger è una delle principali attrattive di Tesla, in quanto consente ai proprietari di auto elettriche del marchio californiano di ricaricare le loro batterie in modo rapido e conveniente. Le stazioni Supercharger sono dotate di colonnine ad alta potenza, che possono erogare fino a 250 kW, garantendo una ricarica dell’80% in circa 20 minuti. La rete Supercharger conta attualmente oltre 25.000 colonnine in tutto il mondo, di cui circa 6.000 in Europa.

L’annuncio che oggi la rete supercharger è gratuita è avvenuto attraverso un post su X in cui la casa automomobilistica americana ringrazia i suoi clienti europei e li invita a ricaricare gratis la propria auto per oggi in uno dei suoi punti di ricarica. L’ampia rete di ricarica di Tesla ha garantito tranquillità a molti conducenti di veicoli elettrici e, oggi, la ricarica gratuita rende le cose ancora più semplici.