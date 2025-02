Quarantacinquemila euro per il modello base, 500 chilometri di autonomia, due nuovi colori e quattro versioni disponibili. La Tesla Model Y 2025 si rinnova completamente, confermandosi come uno dei più competitivi SUV elettrici nel mercato italiano.

Tesla Model Y: le novità

Il crossover americano introduce significative novità, a partire da un incremento dei prezzi: +5% per la versione entry-level e +2% per le altre varianti. L’offerta si arricchisce con due nuove colorazioni: Ultra Red e Stealth Gray, che si aggiungono alle classiche tinte Black, Quicksilver e Pearl White.

Per quanto riguarda le prestazioni, la gamma propone diverse configurazioni. Si parte dalla versione RWD con motore da 299 CV e un’autonomia di 500 km, per arrivare alla Long Range RWD, che grazie alla batteria da 75 kWh raggiunge i 622 km. Al vertice troviamo la Long Range AWD, con 513 CV e 586 km di percorrenza.

L’abitacolo si distingue per una dotazione di serie particolarmente ricca: cerchi in lega da 19 pollici, display centrale da 15,4 pollici e schermo posteriore da 8 pollici per l’intrattenimento dei passeggeri. Gli interni includono sedili dal design rinnovato, ricarica wireless per dispositivi mobili e porte USB-C posteriori da 65W. Il sistema audio varia da 9 a 16 altoparlanti, in base all’allestimento.

Il listino prezzi

Il listino prezzi della Tesla Model Y parte da 44.900 euro per la RWD base, passa a 49.990 euro per la Long Range RWD, raggiunge i 52.990 euro per la Long Range AWD e arriva ai 60.990 euro per l’esclusiva Launch Series. Con questa strategia di posizionamento, Tesla consolida la sua leadership nel segmento dei SUV elettrici premium.