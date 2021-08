Tesla Model X: con la portiera aperta colpisce un bus [Video]

Un video mostra cosa ha combinato il proprietario di una Tesla Model X nel corso di un’uscita per le strade di Londra. Il tizio si è messo in movimento con una delle porte posteriori Falcon Wings completamente aperta. Difficile pensare a una dimenticanza, perché gli acquirenti di simili automobili si vantano spesso di avere un grande feeling con la tecnologia, quindi è poco probabile che dalla sua “centrale di comando” gli sia sfuggita la spia di segnalazione della portiera aperta.

Più naturale credere che abbia voluto mettersi in mostra, facendo leva sull’elemento più scenografico del Crossover-SUV 100% elettrico di Elon Musk. Sfortunatamente per lui, un autobus a due piani si è trovato lungo il suo cammino. Non essendoci spazio a sufficienza ed avendo fatto male i calcoli, l’uomo al volante della Tesla Model X è stato costretto al ritorno nel mondo reale.

Con una una delle Falcon Wings (ovviamente quella lasciata aperta) ha colpito il mezzo di trasporto pubblico, frantumando alcuni suoi vetri e strappando un pannello della carrozzeria, fra gli sguardi attoniti dei presenti. Danni importanti anche per la vettura statunitense, che potrebbe aver patito gravi problemi strutturali. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in questa debacle, ma il rischio è stato alto, perché sugli autobus i posti più affollati sono di solito quelli accanto al finestrino. A voi il filmato!

No one likes a showoff!👀 Posted by Darren Francis on Saturday, August 14, 2021

Fonte | Car Scoops