Tesla Model 3 e Model Y: sconti fino a 4.000 euro in Italia

Tesla inaugura il 2025 con una novità che entusiasmerà gli appassionati di auto elettriche in Italia. La casa automobilistica americana ha introdotto il nuovo incentivo, il Tesla Bonus, che offre uno sconto di 4.000 euro sui suoi modelli di punta: Tesla Model 3 e Tesla Model Y. Questa promozione è disponibile per diverse modalità di acquisto, seppur con alcune limitazioni specifiche.

Tesla Model 3, ancora più appetibile

Per quanto riguarda la Model 3, il bonus è applicabile a tutte le versioni, indipendentemente dalla modalità di pagamento: in contanti, tramite finanziamento, leasing o noleggio. Ecco i nuovi prezzi chiavi in mano, comprensivi di spese di immatricolazione e consegna:

Model 3 RWD: 36.975 euro

Model 3 RWD Long Range: 41.975 euro

Model 3 AWD Long Range: 45.975 euro

Model 3 Performance: 54.475 euro

Model Y, tasso agevolato

Per il SUV elettrico Model Y, il bonus è valido esclusivamente per acquisti in contanti o tramite noleggio, escludendo leasing e finanziamento. Ecco i nuovi prezzi per questo modello:

Model Y RWD: 39.675 euro

Model Y RWD Long Range: 45.975 euro

Model Y AWD Long Range: 48.975 euro

Model Y Performance: 54.975 euro

Un ulteriore vantaggio di questa promozione è rappresentato dal TAN agevolato per il finanziamento, fissato al 2,99%. Questo offre un’opportunità interessante per chi desidera avvicinarsi alla mobilità sostenibile senza affrontare costi iniziali elevati.

Non è la prima volta che Tesla propone sconti Tesla sui suoi veicoli. La strategia aziendale sembra puntare a rafforzare la sua leadership nel mercato delle auto elettriche, offrendo soluzioni sempre più competitive. Con il Tesla Bonus, l’azienda mira a rendere i suoi modelli più accessibili, promuovendo così la transizione verso una mobilità più ecologica.

Questa iniziativa arriva in un momento cruciale, con il debutto del restyling della Model Y previsto in Europa. La combinazione di un design rinnovato e incentivi economici potrebbe consolidare ulteriormente il successo di Tesla nel grande mercato europeo.