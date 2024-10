Tesla Cybertruck inseguita dalle auto della polizia | Video

Avevamo visto dei video strani sulla Tesla Cybertruck, ma oggi, per la prima volta, ci siamo imbattuti in un esemplare della specie ripreso mentre cerca di sfuggire alle auto della polizia, che si sono messe al suo inseguimento. Non sappiamo le ragioni della caccia all’uomo, andata in scena sulle arterie viarie di una città degli Stati Uniti, ma fa un certo effetto vedere il gigantesco pick-up elettrico braccato dalle forze dell’ordine.

I commenti al post Instagram relativo al filmato sono caustici, pensando alla natura “alla spina” del mezzo. Qualcuno dice che la batteria si è scarica del 50% durante il primo colpo d’acceleratore immortalato nei fotogrammi. Altri credono che gli agenti non debbano strafare, tanto l’energia della Tesla Cybertuck si esaurirà in tempi stretti. Qualcuno ipotizza l’ingresso in scena, durante l’azione, di un camion da inseguimento con un generatore diesel a bordo, per fornire una ricarica mobile al mezzo inseguito. Un po’ di ironia, che non guasta.

È a noi sconosciuto l’esito dell’inseguimento, ma per i poliziotti non sarà stato certamente facile tenere il passo dell’auto elettrica di Elon Musk, per la sua spinta molto incisiva. Non sappiamo quale motorizzazione usi l’esemplare braccato dalle forze dell’ordine, ma in ogni caso la sua accelerazione e la sua ripresa sono da supercar.

Sulla versione Rear-wheel Drive c’è un powertrain elettrico da 450 cavalli, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 6.7 secondi. Nell’allestimento All-wheel Drive la potenza si spinge a 600 cavalli, tradotti in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.3 secondi. Sulla versione Cyberbeast i cavalli crescono a quota 845 cavalli, per un passaggio da 0 a 100 km/h in soli 2.7 secondi.