Tesla conferma l’arrivo di due nuove entry level pubblicando la prima immagine [TEASER]

Tesla ha pubblicato la prima immagine teaser della sua prossima gamma di auto elettriche più economiche che saranno lanciate sul mercato nei prossimi anni. Al momento però nessun dettaglio è emerso a proposito di caratteristiche, prezzi, data di debutto e prestazioni. Il numero uno della casa automobilistica americana, l’amministratore delegato Elon Musk ha pure confermato che queste auto saranno due. Molto probabilmente si tratterà di una berlina e di un SUV. La silhouette mostrata nell’immagine sembra quella di un piccolo SUV.

Tesla conferma due nuove entry level: prima immagine teaser

L’immagine è stata mostrata ieri sera durante l’assemblea annuale degli azionisti proprio nel momento in cui Elon Musk stava confermando l’arrivo nei prossimi anni di questi nuovi modelli. Il CEO ha anche confermato che una di queste due auto sarebbe già attualmente in costruzione. Il produttore statunitense in passato aveva confermato l’intenzione di portare sul mercato una berlina elettrica più piccola, spesso indicata come “Tesla da $ 25.000” o talvolta come “Model 2“. Si parla anche di un piccolo crossover dalle dimensioni e prezzi simili.

Tesla stima che questi due veicoli saranno vendute a un volume di circa 5 milioni di unità all’anno. Uno dei due veicoli, forse la berlina, dovrebbe essere prodotto nella gigafactory di Shanghai ed esportato in tutto il mondo. Queste due auto utilizzeranno una nuova piattaforma che come confermato da Musk nei mesi scorsi dovrebbe dimezzare i costi di produzione favorendo prezzi molto più economici rispetto al resto della gamma. Vedremo dunque che novità arriveranno nelle prossime settimane a proposito di queste due nuove vetture.