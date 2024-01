Tesla bandita dalle scuole guida in Norvegia

La Norvegia da molti viene considerato come un vero e proprio paradiso per le auto elettriche. Nel 2023, la quota di veicoli a emissioni zero ha superato l’80% del mercato complessivo, una statistica straordinaria considerando la popolazione norvegese di “soli” 5,4 milioni di abitanti. A proposito di questo paese si registrano voci negli ultimi giorni che suggeriscono un evento insolito riguardante Tesla: sembra che le auto di Elon Musk stiano gradualmente venendo escluse dalle scuole guida.

Tesla: le scuole guida della Norvegia non vedono di buon occhio i nuovi indicatori di direzione

Sembra che ci sia un problema con i nuovi indicatori di direzione di Tesla, comunemente noti come “frecce”. Questi sono stati introdotti di recente nella nuova Model 3, ma in realtà Tesla le aveva già implementate in precedenza sulle Model S e sulle Model X. Quindi, sostanzialmente, la leva tradizionale per azionare gli indicatori di direzione è stata eliminata e al suo posto ci sono dei pulsanti touch sul volante. Questi pulsanti vengono attivati con i pollici per segnalare le svolte a sinistra o per effettuare sorpassi, sostituendo la leva solitamente posizionata a destra dello sterzo.

La decisione di Tesla di eliminare la leva è stata motivata dalla convinzione che la guida autonoma sarà presto una realtà e anche da un taglio dei costi. Tuttavia, nonostante ci si possa abituare col tempo, molte persone non sono convinte di questo sistema. Le tradizionali leve rimangono ancora le preferite dalla maggior parte degli automobilisti.

Sembra che Jåhn Hansen Øyen, gestore della Harstad Traffic School in Norvegia, abbia testato la nuova Model 3 di Tesla per valutarne l’idoneità nell’insegnamento. Non ha trovato convincente il sistema delle frecce, soprattutto durante l’uso nelle rotatorie. Ha persino suggerito che uno studente di guida alle prime armi potrebbe avere difficoltà ad utilizzarlo correttamente, mettendo a rischio il superamento del test di guida.

Sembra che Oyen abbia condiviso i suoi dubbi riguardo alle nuove Tesla nelle autoscuole tramite un post sui social dedicati agli istruttori. Ha ricevuto numerosi commenti di supporto da altri istruttori che hanno riscontrato le stesse difficoltà. Questo ha portato molte autoscuole norvegesi a “bandire” le Tesla dalle loro flotte, optando invece per altre auto elettriche.