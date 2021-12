Terradyne Gurkha: il mezzo corazzato che ti puoi mettere in garage

Il mondo dell’auto è tanto vasto, quanto vario, per questo motivo – portafogli permettendo – è possibile trovare sul mercato veicoli dalle caratteristiche a dir poco particolari, in grado di soddisfare bisogni e sfizi praticamente di chiunque. Un esempio di questo tipo prende il nome di Terradyne Gurkha: si tratta di un fuoristrada di grandi dimensioni, allestito con dotazioni tecniche di derivazione militare che è stato messo in vendita all’asta sito Collecting Cars.

Basato sul pick-up Ford

Descritto dallo stesso costruttore come un “veicolo di pattuglia corazzato leggero“, questo veicolo 4×4 si presenta come un fuoristrada super blindato. La vettura si basa infatti si basa sul pick-up Ford Super Duty F-450, come suggeriscono anche gli interni che ricalcano quelli del pick-up americano. Il Terradyne Gurkha era stato sviluppato come veicolo militare leggero studiato per assolvere funzioni di polizia, ma successivamente è stato convertito a mezzo civile in modo da assolvere servizi di sicurezza privata. Prodotto nel 2017, questo SUV supervitaminizzato vanta sulle spalle appena 25mila km percorsi.

Resiste a fucili e pistole

Il Gurkha vanta un sistema di blindatura di livello B4: parliamo di una protezione capace di resistere a proiettili di pistola o di un fucile da caccia, esplosi a distanza ravvicinata. L’abitacolo del veicolo è stato studiato per accogliere fino a sei persone e risulta rifiniti con materiali pregiati, tra cui rivestimenti in pelle e Alcantara.

Motore V8 da 335 CV

Sotto il muscoloso cofano batte un poderoso propulsore V8 6.7 litri capace di scaricare sulla trazione integrale la bellezza di 335 CV. Per ottimizzare le sue prestazioni in off-road, il veicolo monta ammortizzatori Fox e un differenziale anteriore bloccabile, non manca inoltre un verricello pesante Warn in grado di trainare fino a 7.500 kg.