Dal 1 luglio 2024, il canone base del servizio Telepass è più che raddoppiato, un aumento di oltre il 113% calcolato da Altroconsumo. Questo significativo rincaro ha spinto migliaia di utenti verso la concorrenza, approfittando delle alternative disponibili. Le stime iniziali indicano che Telepass potrebbe perdere tra 400.000 e 500.000 utenti entro la fine dell’estate 2024. Nel frattempo, i concorrenti come UnipolMove e MooneyGo stanno beneficiando della situazione. UnipolMove ha superato 1,4 milioni di utenti, mentre MooneyGo ha visto crescere il proprio bacino di decine di migliaia di nuove adesioni.

Alternative a Telepass, UnipolMove e MooneyGo

Sistema di telepedaggio Abbonamento per i nuovi utenti Pay per use Telepass 3,90 € al mese Telepass base (1 anno gratis fino al 15/7/2024) 4,90 € al mese Telepass plus (1° anno gratis fino al 15/7/2024) 1 € al giorno solare di utilizzo

Attivazione: 10 € (dal 1° luglio 2024) UnipolMove 1,5 € al mese

Attivazione e consegna: gratis (1° anno gratis fino al 31/7/2024) 0,50 € /giorno solare di utilizzo

Attivazione e consegna: 10 € (scontata a 5 € fino al 30/7/2024) MooneyGo 1,50 € al mese (6 mesi gratis fino all’11/8/2024)

Attivazione e consegna: 5 € 2,20 € al mese solare di utilizzo

Attivazione e consegna: 10 €

Qual è quindi l’operatore di telepedaggio più conveniente? Come evidenziato nella tabella, i nuovi operatori UnipolMove e MooneyGo offrono il servizio di telepedaggio con canoni mensili inferiori rispetto a Telepass. In particolare, UnipolMove si distingue con un costo Pay per use che è la metà di quello di Telepass. MooneyGo, invece, rimane l’unica società a offrire il servizio Pay per use con tariffazione mensile. La scelta dell’operatore dipende dalle esigenze specifiche degli utenti, ma i dati mostrano chiaramente un vantaggio economico con i nuovi entranti nel mercato.

Come potrebbe cambiare il mercato dei telepedaggi

Prima dell’aumento dei prezzi, Telepass contava circa 7 milioni di utenti consumer. Perché l’azienda subisca una perdita significativa, dovrebbe vedere almeno 3,5 milioni di utenti migrare verso altre piattaforme. Anche se la fuga iniziale è stata significativa, potrebbe continuare oltre l’estate, soprattutto considerando che molti utenti sono rimasti solo grazie alle offerte promozionali di un anno di canone gratuito e cashback. Questi incentivi rappresentano un costo per Telepass e non garantiscono fedeltà a lungo termine, con il rischio che gli utenti abbandonino il servizio una volta scadute le promozioni. Il quadro attuale è tutt’altro che roseo per Telepass, che continua a ricavare l’80% delle sue entrate dai pedaggi.

Il futuro di Telepass appare incerto, con nuovi concorrenti pronti a entrare nel mercato. TargaGo sta lanciando un servizio senza canone, mentre Poste Italiane e i francesi di Ulys stanno valutando l’ingresso nel settore del telepedaggio in Italia. Questi nuovi attori potrebbero aggravare ulteriormente la situazione per Telepass, già colpita dalle recenti perdite di utenti.