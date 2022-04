Pedaggio autostradale: finisce il monopolio Telepass, arriva UnipolMove

Nato nel 1990, il servizio Telepass fino ad oggi era l’unico sistema di pagamento del pedaggio autostradale che permetteva agli automobilisti di oltrepassare il casello senza fermarsi. Ora, dopo oltre 30 anni, il monopolio della scatoletta gialla e grigia è terminato grazie all’arrivo sul mercato di una nuova alternativa chiamata UnipolMove.

Evita la fila ai caselli

Esistono molto modi per pagare i caselli autostradali, ovvero i contanti, la Viacard, le carte di credito e di debito e i sistemi come il Telepass e ora UnipolMove. Questi ultimi, però, sono gli unici che permettono di evitare lunghe file ai caselli.

Come funziona UnipolMove

UnipolMove ricalca il funzionamento del celebre Telepass: si posiziona la già citata “scatoletta elettronica” sul cruscotto o sul parabrezza dell’auto e automaticamente la sbarra del casello posizionata nella corsia che fino ad oggi era dedicata esclusivamente al telepass si alza in maniera automatica. Attualmente per utilizzare UnipolMove bisogna passare nei caselli che riportano il simbolo del Telepass europeo.

Dove si acquista e come si attiva UnipolMove

E’ possibile richiedere il trasponder UnipolMove tramite le seguiti modalità:

Online accedendo al sito web ufficiale;

Utilizzando l’app UnipolSai;

In tutte e agenzie UnipolSai.

Una volta ottenuto il trasponder sarà necessario effettuare l’attivazione sul sito internet o tramite app, accendendo alla propria area riservata.

Quanto costa UnipolMove

Per usufruire del servizio UnipolMove è necessario collegare l’abbonamento ad un Iban bancario italiano. Il canone mensile è di 1 euro al mese, ma attualmente i primi 6 mesi sono gratuiti. Con un supplemento di 50 centesimi è possibile richiedere un secondo dispositivo, da installare su un altro veicolo. UnipolMove può essere associato a una sola targa, mentre telepass può essere utilizzato su più veicoli, inoltre gli utenti del telepedaggio di UnipolSai possono associare fino ad un massimo di 2 dispositivi ai loro contratti, mentre i clienti business possono arrivare fino a 5.

Come e quando recedere

Il contratto UnipolMove può essere rescisso in qualunque momento. Per abbandonare il servizio è necessario recarsi in una agenzia UnipolSai e restituire il dispositivo o in alternativa seguire le istruzioni presenti sul sito ufficiale.

Gli altri servizi offerti da UnipolMove

UnipolMove non permette solo di accedere ai caselli autostradali, ma permette di pagare una lunga serie di servizi come ad esempio:

Area C di Milano;

Parcheggi sulle strisce blu;

Bollettini;

Multe;

Bollo auto.

Come se non bastasse, UnipolMove offre una serie di sconti legati a UnipoSai tra cui: