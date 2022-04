Telepass, in arrivo aumenti per i canoni Family e Twin

Tramite una mail inviata a tutti gli abbonati, Telepass ha annunciato un aumento del canone mensile a partire dal prossimo luglio. Il rialzo delle tariffe riguarderà gli abbonamenti denominati “Family” e “Twin” che aumenteranno rispettivamente di 57 centesimi e 28 centesimi al mese. Ricordiamo che Telepass è nato nell’ormai lontano 1997 e può contare su circa 6,5 milioni di abbonati.

Possibilità di recedere entro il 30 giugno

Nella comunicazione inviata ai propri utenti, l’azienda giustifica l’aumento precisando che “nasce in ragione del progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass”. Nella mail viene inoltre specificato che verrà offerta la possibilità di recedere dal contratto entro il 30 giugno 2022 e che si avranno 6 mesi di tempo per restituire i dispositivi in possesso.

I servizi Telepass

Il servizio offerto da Telepass permette quasi di eliminare i tempi di attesa all’entrata e all’uscita dei caselli autostradali, inoltre questo servizio è stato implementato nel corso degli anni con il Telepass Europeo e il sistema di pagamenti contactless Telepass Pay. Attualmente esistono varie offerte dedicate al servizio Telepass, tra cui le già citate Family e Twin, oggetto del suddetto aumento tariffario.