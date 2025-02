La tangenziale Torino si prepara a diventare la prima autostrada urbana italiana a eliminare completamente i caselli tradizionali, grazie all’introduzione del sistema free flow, prevista per il 2025. Un progetto rivoluzionario da oltre un miliardo di euro che promette di eliminare code e rallentamenti, migliorando la fluidità del traffico.

Tangenziale Torino, traffico migliorato

Il cuore del nuovo sistema sarà una rete di telecamere avanzate, progettate per rilevare automaticamente le targhe dei veicoli in transito. Gli automobilisti potranno scegliere tra il tradizionale Telepass o una nuova app dedicata per i pagamenti, basati sul principio del pedaggio smart: si pagherà solo per i chilometri effettivamente percorsi, rendendo il sistema più equo e personalizzato.

L’ambizioso piano è stato presentato da Claudio Dogliani, CEO di ITP (Ivrea-Torino-Piacenza), la società che ha assunto la gestione dell’infrastruttura dal gruppo Gavio. L’investimento non si limiterà all’implementazione del free-flow, ma includerà anche interventi su criticità strutturali, come il nodo idraulico di Ivrea.

Oltre ai vantaggi in termini di traffico, l’eliminazione delle soste ai caselli avrà un impatto positivo sull’ambiente. La riduzione delle emissioni di CO2 contribuirà a rendere la tangenziale torinese un modello di mobilità sostenibile, allineandola agli standard europei in materia ambientale. Questo approccio innovativo potrebbe essere esteso anche ad altre tratte gestite da ITP, come la Torino-Ivrea e la bretella Ivrea-Santhià.

Una sfida importante

La sfida principale sarà accompagnare gli utenti verso questa transizione tecnologica. Una campagna di comunicazione efficace sarà cruciale per familiarizzare gli automobilisti con il nuovo sistema di pagamento, garantendo al contempo la massima sicurezza nella gestione dei dati personali.

Questo progetto pionieristico potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era per le infrastrutture autostradali italiane, dimostrando come l’innovazione tecnologica possa migliorare l’efficienza dei trasporti e la qualità della vita dei cittadini.