La Subaru Motorsports USA ha presentato con grande entusiasmo la Subaru WRX Project Midnight al prestigioso Goodwood Festival of Speed. Questo modello eccezionale è una variante avanzata della WRX Airslayer del 2020, progettata con l’unico scopo di raggiungere prestazioni straordinarie. Alla guida della WRX Project Midnight, sulla collina del Sussex inglese, ci sarà Scott Speed, noto pilota con esperienze in Formula 1 e nel rallycross, che rappresenterà con orgoglio la Casa giapponese.

La subaru WRX Project Midnight si distingue per la sua carrozzeria widebody interamente in fibra di carbonio, combinata con un telaio alleggerito che riduce il peso complessivo dell’auto a poco più di 1.130 chilogrammi. Questo è ben 130 kg in meno rispetto alla Airslayer e quasi mezza tonnellata più leggera di una WRX di serie. Un’ulteriore caratteristica distintiva è lo spoiler posteriore ampliato, derivato dalla versione utilizzata dal team ARA24, che contribuisce a migliorare l’aerodinamica.

Le sospensioni della Subaru WRX Project Midnight sono state ottimizzate per l’asfalto, mentre i cerchi OZ Racing Superturismo LMP da 18 pollici in magnesio, montati su ruote Yokohama Advan da 280/650R18, assicurano una trazione eccellente. Sotto il cofano si trova un motore boxer evoluto da due litri, capace di erogare ben 670 CV di potenza e 922 Nm di coppia, garantendo prestazioni eccezionali.

La WRX Project Midnight è un’evoluzione della WRX STi 2020, nota come Airslayer. Questo modello ha raggiunto la fama grazie alle sue acrobazie spettacolari nel video Gymkhana 2020, incluso un salto di oltre 70 metri, durante il quale l’ala posteriore attiva controllava la stabilità del veicolo in volo. La Airslayer ha inoltre stabilito vari record, tra cui la vittoria alla Washington Hillclimb. La Project Midnight continua questa tradizione di eccellenza, portando le prestazioni a nuovi livelli al Goodwood Festival of Speed.