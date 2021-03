Subaru Outback Wilderness, debutta la wagon per l’off-road

La Casa delle Pleiadi ha svelato la nuova Subaru Outback Wilderness, versione della wagon nipponica sviluppata appositamente per la guida in off-road. L’allestimento Wilderness, oltre a portare in dote modifiche estetiche, vanta anche novità meccaniche sviluppate appositamente per affrontare i percorsi più difficili ed insidiosi.

Look off-road

Rispetto alla versione “standard”, la Outback Wilderness sfoggia una mascherina inedita e dal design più aggressivo, abbinata ad inedite luci fendinebbia LED. Il corpo vettura è stato arricchito da protezioni in plastica più estese e caratterizzata da nuove trame. Il kit estetico viene completato da un inedito set di cerchi in lega da 17 pollici, specifici per questa versione. La vettura è stata inoltre personalizzata con la speciale livrea esterna Geyser blu, omaggio alla storia dei rally targata Subaru.

All’interno dell’abitacolo troviamo invece novità di dettaglio, come ad esempio i sedili rivestiti in pelle ecologica con cuciture in contrasto color rame, non manca inoltre il display touch da 11,6 pollici che domina la plancia e che permette di controllate le funzioni dell’infotainment. La sicurezza è affidata ai dispositivi ADAS del pacchetto Subaru EyeSight, offerto di serie.

Nuove specifiche per l’off-road

Dal punto di vista tecnico, la Subaru Outback Wilderness può contare su un assetto ottimizzato in grado di garantire una migliore resistenza alle sollecitazioni e che si caratterizza per una altezza maggiorata fino a 23,8 cm, ovvero 1,8 cm in più rispetto alla versione “normale”.

Outback Wilderness: altezza e angoli specifici

Altezza da terra 23,8 cm

Angolo di ingresso 20.0 gradi

Angolo di dosso 21.1 gradi

Angolo di uscita 23.6 gradi

Sotto al cofano troviamo il noto ed affidabile motore 2.4 litri turbo benzina da 260 cavalli e 376 Nm di coppia, gestito da trasmissione CVT, modificata appositamente per la guida in offroad. La Subaru Outback Wilderness sarà commercializzata in un primo momento negli Stati Uniti, mentre ancora non si hanno notizie né sul prezzo e né su un eventuale debutto in Italia.