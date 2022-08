Subaru Outback: terrificante crash con lo scuolabus [Video]

Nella selva stradale si consumano diversi incidenti per la condotta irresponsabile di alcuni automobilisti. Il video odierno ce ne offre una conferma. Protagonista della “bravata” è il conducente di una Subaru Outback che, per evitare le vetture incolonnate, scavalca la fila, sul lato sinistro, sorpassando in un punto dove questa manovra è vietata. All’incrocio, ormai dietro l’angolo, diventa per lui impossibile evitare un violento contatto con uno scuolabus.

Il drammatico set negli USA

Teatro dei fatti la città di Charlotte, nella Carolina del Nord. Il crash non è recentissimo, ma negli ultimi giorni è tornato a guadagnare la ribalta mediatica, per la pubblicazione di un filmato sul canale di Reddit. Le riprese, effettuate dalla dashcam di un altro veicolo, sono raccapriccianti. Si vede il tizio al volante della Subaru Outback scavalcare a ritmo baldanzoso i mezzi in coda, a ridosso di un’intersezione stradale. Qui si consuma il dramma, perché dalla via ortogonale giunge uno scuolabus, che si sta immettendo sulla carreggiata sinistra. Inevitabile lo scontro.

La Subaru Outback a testa in giù

L’uomo sull’auto giapponese prova un disperato tentativo di evitamento dell’ostacolo, ma non riesce nell’impresa, ormai impossibile, per il poco spazio che lo separa dalla barriera fisica. Il contatto con il grande mezzo di trasporto pubblico solleva la Subaru Outback su due ruote e la fa capovolgere a più riprese.

Tutti salvi

Per fortuna nessuno si è fatto male. Sono rimasti incolumi, infatti, sia l’autista dello scuolabus, sia l’unico studente a bordo in quel momento, sia il conducente della vettura finita a testa in giù. Questo è sorprendente, ma meglio così. Per fortuna, dal cielo, qualcuno ci ha messo la mano.