La Subaru Forester 2024 ha raggiunto un importante traguardo nel settore automobilistico: la valutazione massima di cinque stelle nel prestigioso programma European New Car Assessment Programme (Euro NCAP). Questo risultato sottolinea l’impegno della casa giapponese nel garantire standard elevati di sicurezza e tecnologia per i suoi clienti.

Prestazioni eccellenti in ogni categoria

La Forester ha ottenuto punteggi straordinari in tutte le quattro aree di valutazione Euro NCAP: protezione degli occupanti adulti, protezione degli occupanti bambini, protezione degli utenti vulnerabili della strada e assistenza alla sicurezza. In particolare, l’auto ha dimostrato una protezione eccellente nei crash test, assicurando la massima tutela per tutte le zone critiche del corpo sia nei test frontali che laterali.

Nel segmento della protezione dei bambini, la Forester si distingue per il punteggio massimo nel test di installazione dei seggiolini CRS. Il sistema che disattiva automaticamente l’airbag del passeggero anteriore in presenza di un seggiolino rivolto all’indietro è stato lodato per la sua efficacia.

Tecnologie all’avanguardia per la sicurezza stradale

Subaru ha introdotto innovazioni tecnologiche avanzate nella Forester 2024, tra cui il sistema Rear Seat Reminder, che avvisa il conducente se un bambino è stato lasciato nell’auto. Inoltre, il modello integra un sistema di frenata automatica di emergenza (AEB) in grado di rilevare pedoni, ciclisti e motociclisti.

Le prestazioni del sistema AEB sono risultate eccellenti in tutti gli scenari, dimostrando reazioni rapide e precise, sia con ciclisti in avvicinamento che in situazioni di emergenza con motociclisti.

Protezione avanzata degli occupanti adulti

Nel test di impatto laterale contro un palo, la Forester ha ottenuto il punteggio massimo grazie alla stabilità dell’abitacolo e alla protezione garantita per ginocchia e femori. I sedili anteriori e posteriori hanno dimostrato una buona capacità di prevenire lesioni da colpo di frusta in caso di tamponamento, con risultati eccellenti anche nei test di impatto posteriore.

Funzionalità di assistenza alla guida

Tra le tecnologie di assistenza alla guida spiccano il sistema Lane Keep Assist, che corregge delicatamente la traiettoria del veicolo, e l’Emergency Lane Keeping, che interviene in situazioni critiche. La Forester è inoltre equipaggiata con un sistema avanzato di monitoraggio del conducente, in grado di rilevare distrazioni o segnali di affaticamento.

Un nuovo standard di sicurezza

La sesta generazione della Subaru Forester rappresenta un punto di riferimento nel settore automobilistico, combinando sicurezza all’avanguardia e innovazioni tecnologiche per offrire un’esperienza di guida superiore. Con la certificazione a cinque stelle Euro NCAP, questa SUV non solo garantisce prestazioni elevate ma si posiziona come scelta ideale per chi cerca il massimo in termini di sicurezza e affidabilità.