Subaru conferma l’arrivo della Evoltis

La Subaru Evoltis è sempre più vicina. La Casa giapponese del marchio delle Pleiadi aveva già presentato i teaser di un nuovo modello a zero emissioni e successivamente aveva svelato anche una concept avanzata, di cui però non aveva fornito molti dettagli. Un progetto che si avvale tra l’altro della stretta collaborazione con Toyota.

Senza contare che Subaru ha anche già richiesto la registrazione commerciale del nome Evoltis in Europa, un ulteriore passo nella strategia di lancio di questo nuovo SUV elettrico. Ora il marchio nipponico ha ufficialmente confermato questa new entry e l’annuncio è stato sottoscritto dalla divisione del marchio in Europa anticipando così il suo sbarco sui mercati del Vecchio Continente.

Ancora una volta Subaru è stata più che concisa nella sua dichiarazione, senza entrare in alcun dettaglio specifico, se non indicando il lancio di un veicolo completamente elettrico che vedremo nella prima metà del 2021, il che significa che sarà una delle novità più importanti degli ultimi anni per la Casa asiatica e che dovrebbe apparire in primavera.

La nuova Subaru Evoltis rappresenterà un’opzione più efficiente e sostenibile rispetto a Impreza e-BOXER, XV e-BOXER e Forester e-BOXER, versioni elettrificate, che arriveranno con un design diverso, con le caratteristiche estetiche del marchio ma con un look più moderno. L’Evoltis avrà un ampio spazio interno (cinque posti) e offrirà, come da tradizione, la trazione integrale con due motori elettrici e una potenza massima di 160 kW, cifra che equivale a 217 CV.

Anche se, per alcuni mercati, sarà prevista probabilmente anche una versione più basica, con un unico motore elettrico anteriore da 80 kW e una variante racing con due unità da 300 kW, 400 CV, e un assetto più sportivo, con la firma STI. In quanto ad autonomia, il dato di riferimento dovrebbe aggirarsi attorno ai 500 km con una ricarica.