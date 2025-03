Oltre cinquanta patenti ritirate, una patente al giorno, novanta verbali per mancato uso delle cinture e 17mila multe per eccesso di velocità. Sono questi i numeri che emergono dal bilancio dei primi mesi di applicazione del nuovo Codice della Strada a Savona, dove le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli dopo l’introduzione delle nuove norme del 14 dicembre scorso.

Un patente ritirata al giorno

La Polizia Stradale savonese ha registrato una media di una patente ritirata al giorno, con l’uso del telefonino alla guida che si conferma la violazione più frequente. Ben 28 automobilisti hanno dovuto consegnare il documento di guida per questa infrazione, mentre altri 25 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Le forze dell’ordine hanno emesso novanta contravvenzioni per il mancato utilizzo delle cinture, con cinque automobilisti che hanno subito la sospensione breve della patente. Non sono mancate sanzioni per altre infrazioni come sorpassi azzardati dei mezzi pesanti e mancate precedenze.

Controlli più duri col nuovo Codice della Strada

La novità più significativa del nuovo codice riguarda proprio la sospensione breve della patente, che può durare da sette a quindici giorni. La durata dipende dal punteggio residuo: una settimana per chi ha tra 10 e 20 punti, due settimane per chi ne ha meno di 10.

Il quadro si completa con i provvedimenti della Polizia Locale, che ha contribuito con una decina di ritiri di patente. La situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi con l’arrivo della bella stagione e l’aumento del traffico turistico, specialmente per quanto riguarda l’utilizzo di bici e motorini.

Preoccupa anche il fenomeno delle multe non pagate: sono già state emesse 17mila ingiunzioni per eccesso di velocità dall’inizio dell’anno, con altre 12mila in arrivo. Un problema che si aggiunge alle migliaia di contravvenzioni ancora inevase dal 2021.

Le autorità ribadiscono che le nuove disposizioni hanno inasprito le conseguenze per chi viola il codice stradale, con l’obiettivo primario di garantire una maggiore sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada.