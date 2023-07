Stellantis, Santo Ficili: ‘Fiat deve avere in Italia la posizione di mercato che si merita’

Fiat fa risorgere due sue leggende del passato, riscrivendone il futuro in chiave green. Le rinnovate Fiat Topolino e 600e, vetture simbolo di un’epoca, hanno fatto il loro ritorno trionfale durante un evento dedicato, tenutosi nella storica Pista 500 del Lingotto a Torino.

L’evento ha riunito oltre 200 partecipanti, tra cui rappresentanti di 159 concessionarie Fiat, che si sono radunati per dare il benvenuto ai due nuovi modelli della casa automobilistica torinese. A guidare la serata, c’erano Santo Ficili – Country Manager di Stellantis Italia, Giuseppe Galassi – Managing Director di Fiat & Abarth Italia – e Andrea Khawatmi, direttore marketing di Fiat & Abarth Italia. Gaetano Thorel, Head of Fiat & Abarth Europe, è stato l’ospite d’onore della notte.

Le dichiarazioni di Santo Ficili

Rivolgendosi ai dealer italiani di Fiat, Ficili ha detto: “Fare squadra con voi è la nostra forza. Siamo una squadra compatta, consapevole e concreta che guarda al futuro. Il Piano rete Italia è un’opportunità che ci aiuta nel raggiungimento degli obiettivi e la cosa che per me è più importante è che sta già dando i suoi frutti dopo il periodo di sfide che hanno cambiato il nostro mercato per sempre. La nostra base è il Piano Dare Forward 2030 con 100 lanci complessivi per Stellantis entro il 2030. Ma soprattutto con un lancio ogni anno per il Brand Fiat. Fiat deve avere in Italia la posizione di mercato che si merita”.

Santo Ficili, nel suo discorso, ha messo in luce l’importanza del Piano Rete Italia e del piano Dare Forward 2030 di Stellantis. Quest’ultimo prevede un totale di 100 lanci entro il 2030. Un cammino audace, che segnerà il ritorno al centro della scena della casa automobilistica torinese, riaffermandosi come leader indiscussa del mercato italiano.