Stellantis: quasi 1,44 milioni di immatricolazioni in Europa

Stellantis ha annunciato i suoi risultati in Europa per quanto concerne i primi sei mesi del 2023. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares ha registrato ottimi risultati un po’ in tutti i segmenti. In particolare segnaliamo che il produttore di auto ha immatricolato quasi 1,44 milioni di veicoli nel nostro continente registrando una crescita del 5,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Stellantis: crescono le vendite in Europa nei primi sei mesi del 2023

Stellantis per effetto di questi dati ha raggiunto in Europa una quota di mercato del 19,1 per cento. Il gruppo di Carlos Tavares si conferma leader nel segmento dei veicoli commerciali con 292.900 unità vendute in crescita del 5,3 per cento rispetto al 2022. La quota di mercato rimane oltre il 30 per cento. L’azienda registra ottimi risultati anche nel segmento dei veicoli elettrici raggiungendo il podio in molti paesi e ottenendo ottimi risultati in particolare con modelli quali Peugeot e-208 e Fiat 500 elettrica.

Stellantis per quanto riguarda le auto elettriche domina nel segmento A (39% di quota) e anche nei segmenti B e B-SUV (rispettivamente 62 per cento e 53 per cento di quota). Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis nel nostro continente si è detto davvero felice dei risultati raggiunti dal gruppo e ha voluto ringraziare dipendenti e partner per aver permesso alla sua azienda di poter raggiungere risultati così lusinghieri. Naturalmente la speranza adesso è quella che nella seconda metà del 2023 le cose possano andare ancora meglio per la società del Presidente John Elkann.