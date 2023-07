Stellantis presenta il nuovo simulatore per i suoi Centri di Mobilità

Stellantis ha approfittato della sua presenza all’evento Autonomy per presentare il suo nuovo simulatore per i centri di mobilità. Si tratta di strutture specializzate, che in Italia sono in totale 15, dove le persone disabili possono trovare la necessaria consulenza medica e tecnica per ottenere la Patente Speciale di guida. Il primo centro ad ottonere nel nostro paese il nuovo simulatore sarà quello che si trova in piazza Cattaneo a Torino. Questa tecnologia più che un simulatore è un vero e proprio Verificatore delle Capacità Residue delle Persone.

Stellantis presenta il suo nuovo simulatore di guida per i centi di mobilità

Stellantis ha comunicato che dopo Torino anche gli altri suoi centri saranno dotati del nuovo simulatore. L’evento Autonomy ha coinvolto tutte le realtà istituzionali che hanno una maggiore interazione con il servizio fornito dai Centri di Mobilità, in particolare la Motorizzazione Civile; l’Unità Spinale Unipolare CTO (USU), i cui pazienti si affidano ai Centri di Mobilità per valutare il percorso di riabilitazione più adatto dopo le dimissioni; il Presidio Sanitario San Camillo, che ha previsto nel proprio programma la valutazione dei pazienti sul simulatore per facilitare e potenziare i processi di recupero dell’autonomia degli stessi; e UNASCA Torino (Associazione Scuole Guida).

Insomma si tratta di una novità molto importante con Stellantis che si conferma particolarmente attenta per quanto riguarda le tematiche legate alla mobilità dei clienti con ridotte capacità motorie, sensoriali o intellettive.