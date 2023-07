Stellantis: nuovo record di vendite negli USA per i PHEV

Le strategie di Stellantis per quanto riguarda la sua gamma sembrano dare i primi frutti. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles nel mese di gennaio del 2021 e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares negli Stati Uniti può festeggiare un record davvero importante. Infatti nel secondo trimestre del 2023 il produttore di auto ha ottenuto il suo nuovo record di vendite di auto PHEV negli Stati Uniti.

Nel secondo trimestre 2023 nuovo record di vendite di PHEV Per Stellantis negli USA

Secondo Stellantis, nel corso del secondo trimestre del 2023, è stata registrata la vendita di ben 36.473 unità di PHEV, ovvero il 144 per cento in più rispetto a un anno fa, e un altro nuovo record trimestrale. Non solo, i PHEV hanno rappresentato inoltre l’8,4 per cento del volume totale, rispetto al solo 3,7 per cento di un anno fa.

Entrambi i marchi Chrysler e Jeep hanno più che raddoppiato le vendite di auto ibride plug-in, raggiungendo una quota notevole di PHEV rispetto al loro volume totale. Nessuno ha mai venduto così tanti ibridi plug-in negli Stati Uniti e Stellantis non rallenterà, poiché il gruppo automobilistico che entro il 2030 intende elettrificare completamente la gamma di tutti i suoi brand, sta lanciando due nuovi modelli ibridi plug-in: Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet R/T PHEV. Grazie a questi due modelli le probabilità che nel prossimo trimestre possa arrivare un nuovo record per i PHEV del gruppo sembra una possibiluità tutt’altro che remota.