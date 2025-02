2.600 lavoratori a rischio, oltre 45 giorni di inattività da inizio anno e una produzione in picchiata del 45%: sono i numeri allarmanti dello stabilimento Stellantis di Cassino, dove è stato annunciato un nuovo stop produttivo fino al 7 marzo.

Una fase critica per Cassino

Lo stabilimento, che produce Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Maserati Grecale, sta attraversando una fase critica senza precedenti. La ripresa delle attività è prevista per il 10 marzo, mentre i reparti di lastratura e verniciatura riprenderanno parzialmente dal 4 marzo.

La situazione è particolarmente preoccupante considerando che nei primi due mesi del 2024 l’impianto ha operato solamente per 13 giorni. Secondo le stime sindacali, se questo trend dovesse continuare, la produzione auto annuale potrebbe precipitare a sole 20.000 unità, mettendo a serio rischio la sopravvivenza dello stabilimento ciociaro.

Nonostante le difficoltà immediate, Stellantis ha confermato alcuni progetti futuri: l’implementazione della piattaforma STLA Large per le nuove versioni di Stelvio e Giulia tra fine 2025 e inizio 2026, seguita dall’introduzione di un terzo modello premium nel 2027. Tuttavia, queste prospettive non placano le preoccupazioni immediate, soprattutto considerando la scadenza degli ammortizzatori sociali nell’aprile 2025.

Dati negativi per Stellantis

I dati del 2024 mostrano un quadro preoccupante: la produzione è scesa a 26.850 veicoli, con Stelvio che rappresenta il 53% del totale, seguita da Grecale al 27% e Giulia al 20%. La crisi non risparmia altri stabilimenti italiani del gruppo, come Melfi e Mirafiori, evidenziando una problematica sistemica nel settore automotive nazionale.

La transizione verso i modelli elettrici, con il lancio della Stelvio elettrica nel 2026, potrebbe rappresentare una svolta, ma l’assenza di strategie chiare nel breve termine alimenta l’incertezza. La direzione aziendale continua a valutare settimanalmente la necessità di ulteriori fermi produttivi, mentre i sindacati chiedono garanzie concrete per il futuro dei lavoratori.

Il caso Cassino si inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione globale di Stellantis, impegnata nella transizione verso la mobilità sostenibile. La sfida sarà conciliare questa evoluzione con la salvaguardia dell’occupazione e del tessuto industriale locale.