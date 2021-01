Stellantis: ecco il nuovo top management

Ecco l’organigramma dei massimi dirigenti Stellantis individuati da Carlos Tavares, amministratore delegato della new Co nata dalla fusione tra Fca e Psa e da lunedì 18 gennaio quotata a Milano e Parigi nonché, da martedì 19, a New York: un pool di dirigenti cui viene affidato l’incarico di concretizzare i programmi strategici per il nuovo Gruppo.

Nello specifico, l’asset dirigenziale si incentra su un “Top Executive Team” e, in parallelo, sulla costituzione di nove Comitati che coordineranno performance e strategie dell’azienda con l’obiettivo, indica Tavares, di “Mettere a disposizione le rispettive competenze per guidare Stellantis e fare in modo che diventi un’azienda di riferimento”:

Consulenza strategica

Business Review

Global Program Committee

Industrial Committee

Allocations Committee

Regions Committee

Brands Committee

Style Review

Brand Review.

I manager strategici

Il layout dei dirigenti Stellantis, organizzato su un sistema a matrice (struttura consueta fra le grandi aziende) si articola su cinque ruoli strategici di vertice:

Responsabile per le Americhe: Mike Manley

Global Corporate Office: Silvia Vernetti

Chief Performance Officer: Emmanuel Delay

Chief Software Officer: Yves Bonnefont

Chief Affiliates Officer: Philippe De Rovira (già direttore finanziario Psa, entra a dirigere le attività finanziarie delle Divisioni Vendite, Usato, Parts and Services, Concessionarie).

Nomine per le attività regionali

Europa Allargata: Maxime Picat

Vice responsabile: Davide Mele

Eurasia: Xavier Duchemin

Nord America: Mark Stewart

Sud America: Antonio Filosa

Medio oriente e Africa: Samir Cherfan

Cina: Grégoire Olivier

India e Asia-Pacifico: Carl Smiley

Sud-est Asiatico: Christophe Musy.

Gli amministratori delegati dei brand

Global SUV

Jeep: Christian Meunier.

Marchi americani

Chrysler: Timothy Kuniskis (ad interim)

(ad interim) Dodge: Timothy Kuniskis

Ram: Mike Koval.

Core brands

Citroen: Vincent Cobee

Fiat e Abarth: Olivier Francois.

Marchi generalisti di fascia alta

Opel e Vauxhall: Michael Lohscheller

Peugeot: Linda Jackson.

Marchi premium

Alfa Romeo: Jean-Philippe Imparato

DS: Béatrice Foucher

Lancia: Luca Napolitano.

Luxury

Maserati: Davide Grasso.

Servizi Mobility

Free2Move: Brigitte Courtehoux

Leasys: Giacomo Carelli.

Gli incarichi di direzione delle funzioni globali