SSC Tuatara: è lei l’auto più veloce del mondo con 455,3 km/h

Una volta c’erano la Ferrari F40 e la Lamborghini Diablo a sfidarsi per il trono di auto più veloce del mondo, successivamente è arrivata la McLaren F1, fino a quando la Bugatti, dopo anni, con la Veyron Super Sport ed i suoi 431 km/h ha alzato l’asticella su livelli altissimi, tanto che ci vogliono piste speciali o di atterraggio per toccare queste velocità folli. L’ultima, in ordine di tempo, è stata la Koenigsegg Agera RS, arrivata a ben 447 km/h nel 2017.

Insomma, auto che vanno come un ultraleggero, fino a quando non è arrivata la SSC Tuatara, direttamente dagli USA e ha raggiunto i 508,73 km/h, un dato pazzesco! Ma per avere un test più attendibile è stata svolta una prova con maggiore chiarezza, tanto che al volante non c’era un pilota professionista, ma il proprietario di uno di questi bolidi, tale Larry Caplin, uno che certo non si fa pregare per spingere sul gas.

Con 455,3 km/h il record è ancora suo, ma presto ci sarà un altro tentativo

C’è voluta la pista dello shuttle, una strumentazione Racelogic VBOX 3i 100 Hz GNSS, è stato chiesto il coinvolgimento di Garmin, e della IMRA (International Mile Racing Association), ma alla fine tra andata e ritorno il signor Caplin ha fatto segnare una media di 455,3 km/h con la sua SSC Tuatara da 1.774 CV alimentata con miscela E85 composta da etanolo e benzina. Sul rettilineo da 3,7 km però Caplin vorrebbe riprovarci e puntare ai 482,8 km/h.

La Bugatti rimarrà a guardare?