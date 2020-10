La SSC Tuatara è l'auto più veloce al mondo

Di Junio Gulinelli giovedì 22 ottobre 2020

La supercar Nordamericana infrange, con margine, la barriera dei 500 km/h





I responsabili della SSC North America avevano chiaro in mente il loro obiettivo al presentare la nuova SSC Tuatara. Questo modello era destinato a riconquistare il trono di auto più veloce della storia. E per ottenere questo prestigioso risultato ha dovuto battere rivali straordinarie come la Koenigsegg Agera RS e la superlativa Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Con una velocità media di 508,7 km/h la sportiva americana non solo diventa l’auto stradale più veloce fino ad oggi, ma anche la prima nella storia a rompere la barriera dei 500 km/h (310,69 mph). ).

Se la velocità massima omologata dalla nuova SSC Tuatara è spettacolare, non meno sorprendenti sono le velocità massime parziali che la sportiva è riuscita a raggiungere per calcolare quella media. Per omologare un record come questo è infatti necessario fare due passaggi in direzioni opposte. Vengono misurati entrambi e calcolata la media, eliminando così la possibilità di errore dovuto al vento o alla pendenza del tracciato. Se è riuscito a raggiungere un rispettabile 484,53 km / h (301 mph) alla prima corsa, alla seconda la Tuatara ha fatto registrare un impressionante 532,7 km / h (331 mph). Non meno sorprendenti sono state le dichiarazioni del pilota, che ha assicurato che nel suo ultimo passaggio sentiva che il veicolo poteva dare di più.

Nel 2017, la Koenigsegg Agera RS aveva raggiunto i 447,24 km/h sullo stesso tratto di autostrada, la Nevada Route 160, dove la Tuatara ha eseguito i suoi test. Fino ad ora questo era considerato il record ufficiale, poiché i 490,84 km/h raggiunti dalla Bugatti Chiron Super Sport 300+ sul circuito di Ehra-Lessien erano stati misurati in un unico passaggio, e quindi non era stato considerato record ufficiale.

La SSC Tuatara diventa così un degno successore della SSC Ultimate Aero, il primo modello prodotto da SSC North America (a quel tempo chiamato Shelby SuperCars Inc.) che nel 2007 riuscì ad essere incoronata come auto sportiva più veloce del mondo, fino al nuovo record della Bugatti Veyron Super Sport arrivato nel 2010.

La SSC Tuatara è realizzata interamente in carbonio e monta un V8 biturbo da 5,9 litri che eroga 1.774 CV (1.750 CV), quando alimentato ad etanolo.