Spaventoso incidente in fuoristrada: la Jeep cade nel dirupo [Video]

L’avventura in fuoristrada poteva costare cara a una giovane pilota statunitense, che si stava avventurando sulle rocce, in tandem con il padre, su una Jeep Cherokee XJ, modificata per la specifica missione. I due lavorano come squadra ed offrono splendide performance al pubblico, ma non sempre le cose vanno per il verso giusto. Il video lo conferma.

Il quadro operativo è impervio

Teatro dell’incidente è il Chokecherry Canyon, nel New Mexico. Qui Katelynn, che ha solo 15 anni di età, sta affrontando le insidie della natura, durante un evento off-road in un ambiente davvero difficile. A un certo punto dell’azione, l’auto si sbilancia e inizia a rotolare sul dirupo, tra le urla preoccupate dei presenti. Comprensibile lo stato d’animo del genitore, che assiste impotente alla scena.

Lo spaventoso incidente in fuoristrada

La Jeep Cherokee XJ si ribalta a più riprese e in modo piuttosto rapido. Anche se la struttura è rigida, il rischio di farsi molto male (ed anche peggio) è abbastanza concreto. I fotogrammi restituiti dal filmato sono spaventosi, ma per fortuna la giovane Katelynn si alza in piedi e rassicura i presenti sul suo stato di salute. Sembra una ragazza davvero tosta. Il fatto che sia già tornata a fare del fuoristrada estremo sta a dimostrarlo, anche se forse il padre potrebbe ripensare il suo apporto allo show di famiglia.

Auto nuova per continuare lo show

Il team, dopo l’incidente, ha cambiato auto: ora usa un buggy Jeep Wrangler YJ del 1995 costruito da Reeves Off Road. Anche con questo mezzo l’intraprendente ragazza ha avuto un incidente, documentato dalla foto che segue, ma questa volta non è stato un crash preoccupante. Possiamo parlare di comuni imprevisti del mestiere. Sconsigliamo, in ogni caso, simili pratiche a voi lettori, a meno che non siate dei professionisti, in azione in eventi organizzati e attrezzati al meglio, anche sul fronte sanitario.