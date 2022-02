BMW 318is E36 Off Road: buggy inarrestabile

Una stranissima BMW 318is E36 Off Road, di colore rosso, è in vendita su Vavato. L‘asta si chiuderà il 3 febbraio. Per chi fosse interessato, l’offerta minima è pari a 1300 euro, più costi di servizio e Iva. L’esemplare offerto alla tentazione dei potenziali acquirenti è stato immatricolato per la prima volta il 23 marzo del 1994. Questo il suo numero di telaio: WBABE51000JG26258.

Si tratta di uno stravagante tuning eseguito su una versione coupé, spinta da un motore a benzina da 1998 centimetri cubi, in grado di erogare 140 cavalli di potenza e 175 Nm di coppia. Il veicolo è di provenienza belga. Pare che oltre ad essere molto appariscente, sia anche efficace sui sentieri impervi, dove suscita l’ammirazione dei proprietari di auto nate espressamente per il fuoristrada. Dalla sua una grande robustezza che, a detta dei venditori, ne fa un giocattolo indistruttibile.

Una vettura off road molto strana

Questa BMW 318is in stile buggy è il frutto di un’idea votata al più puro divertimento. Il modello dispone di freno a mano idraulico, per rendere più scenografica la sua azione. Molto importanti le modifiche eseguite nel comparto sospensioni. Anche il sistema di scarico è stato rivisto, per migliorare l’esperienza dinamica. Le gomme sono specifiche per i terreni fangosi.

Delle grosse piastre in acciaio inossidabile proteggono il fondo del veicolo, mettendolo al riparo da possibili danni. A un vistoso roll-bar il compito di aumentare la sicurezza passiva dei passeggeri e di irrobustire la struttura del mezzo. Gli interni sono scarni e degni della nuova missione, con sedili e volante sportivi. C’è voluto molto coraggio a trasformare una BMW Serie 3 E36 coupé in un fuoristrada del genere, ma il committente aveva la passione per l’off road. Che ne pensate?

Fonte | Vavauto