Innovazione su strada e performance senza compromessi: questo è il connubio perfetto che caratterizza le sospensioni pneumatiche di Audi, un sistema tecnologico all’avanguardia presente su modelli che spaziano dai SUV come la Audi Q5 e Q6 e-tron, fino alle ammiraglie A8 e alle sportive RS 6 Avant ed e-tron GT.

Una soluzione innovativa

Alla base di questa soluzione avanzata troviamo molle ad aria che sostituiscono le tradizionali molle in metallo, lavorando in sinergia con ammortizzatori a controllo elettronico. La nuova Audi Q5, ad esempio, offre un’escursione complessiva di 60 mm: si abbassa di 15 mm in modalità dynamic per migliorare la stabilità e si solleva di 45 mm in modalità offroad, permettendo di affrontare terreni più impegnativi con maggiore sicurezza.

Le adaptive air suspension rappresentano un’importante evoluzione nel settore, combinando la regolazione della pressione delle molle con il controllo elettronico degli ammortizzatori. Questo sistema garantisce un equilibrio perfetto tra comfort superiore e aderenza ottimale, adattandosi a qualsiasi condizione di guida.

Il fiore all’occhiello della gamma Audi è senza dubbio la Audi S8, equipaggiata con sospensioni attive predittive. Grazie all’integrazione di intelligenza artificiale e a una telecamera frontale, il sistema è in grado di analizzare il fondo stradale in anticipo, adattando le sospensioni prima che il veicolo incontri eventuali irregolarità.

Tanta tecnologia

Di particolare interesse è la funzionalità di sicurezza avanzata integrata nel sistema Audi pre sense 360°. In caso di imminente collisione laterale, il sistema è capace di sollevare la carrozzeria di 80 mm, dirigendo l’impatto verso le parti più resistenti del veicolo, offrendo una protezione superiore agli occupanti.

Questa tecnologia, sebbene derivi dal trasporto pesante di oltre 90 anni fa, ha trovato applicazione nel settore automobilistico solo dagli anni ’60. Audi ha saputo perfezionare nel tempo questa soluzione, raggiungendo livelli di eccellenza ingegneristica senza pari.

Oggi, le sospensioni pneumatiche di Audi rappresentano un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica possa migliorare simultaneamente le performance, il comfort e la sicurezza, garantendo un’esperienza di guida senza compromessi.