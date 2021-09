Sorpassa a destra ed è quasi crash con un camion [Video]

La strada è ricca di incognite: questo lo sanno tutti. A volte, però, i rischi sembrano cercati. Un esempio giunge dal conducente della Subaru Crosstrek protagonista del video odierno, pubblicato su Reddit. Qui pare che al tizio sia mancato ogni elemento di calcolo. Eppure non era difficile capire a cosa poteva andare incontro. Riavvolgiamo il nastro per raccontare i fatti.

Partiamo dal camionista sul cui mezzo è collocata la telecamera. Questo viaggia tranquillamente nella sua corsia, la seconda da destra, rispettando in pieno i limiti di velocità e i crismi della sana condotta. A un certo punto, dal lato più interno, sbuca la già citata Crosstrek, che supera il camion nel punto esatto in cui c’è un restringimento della carreggiata, opportunamente segnalato. La manovra riesce in extremis, con due ruote sul terreno. Qualche decimo di secondo di ritardo avrebbe potuto complicare ulteriormente il quadro, mettendo a repentaglio la vita dell’automobilista disattento e di altri ancora.

La trama di questo incidente evitato all’ultimo ha preso forma sulla US-321, in North Carolina. Non ci sono dubbi sul fatto che il conducente della Subaru Crosstreck sia stato irresponsabile. Per immettersi nella corsia occupata dall’uomo alla guida del mezzo pesante aveva tutto il tempo necessario, in virtù della presenza di un cartello che indicava la strettoia, ma tutti sappiamo che i segnali sono ignorati da alcuni. Il video ce ne offre una prova evidente. A voi le immagini.

Fonte | Carscoops.com