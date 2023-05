Sopravvive per miracolo dopo aver rubato una Dodge Charger da un’asta e averla distrutta a 263 km/h

Un uomo ha rubato una Dodge Charger da un’asta di auto a Houston, in Texas, e ha tentato la fuga a bordo della potente muscle car. Ma la sua corsa è durata poco: a 263 km/h, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un albero, distruggendo completamente la macchina. Incredibilmente, il ladro è sopravvissuto all’impatto e si trova ora in ospedale in gravi condizioni.

Ruba una Dodge Charger da un’asta e si schianta a 263 km/h: ladro miracolato

Il ladro aveva rubato una Dodge Charger di colore nero da un’asta organizzata dalla Manheim Auto Auctions, una società che vende auto usate e danneggiate. Secondo i testimoni, l’uomo si era introdotto nell’area dell’asta e aveva preso le chiavi della vettura da un cassetto. Poi era salito a bordo e aveva fatto partire il motore, scappando via a tutta velocità. Nessuno si era accorto del furto fino a quando non era arrivata la notizia dell’incidente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino di venerdì scorso, su una strada a due corsie nei pressi dell’aeroporto intercontinentale George Bush. Il ladro stava guidando a 263 km/h quando ha perso il controllo della Charger e ha colpito violentemente un albero sul lato della strada. L’impatto è stato così forte da spezzare l’albero e da ridurre la macchina in un ammasso di lamiere. Il conducente è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco con le cesoie.

Il ladro d’auto è stato trasportato in elicottero al Memorial Hermann Hospital, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Secondo la polizia, l’uomo non aveva la patente di guida e aveva precedenti penali per furto e droga. La polizia sta ancora indagando sulle circostanze del furto e dell’incidente. Il proprietario della Dodge Charger rubata non ha ancora rilasciato dichiarazioni.