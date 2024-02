smart #3 Pro+: Green NCAP le assegna il massimo dei voti

La smart #3 Pro+ è stata insignita del massimo punteggio di cinque stelle dall’European Green NCAP (Green New Car Assessment Program), un ente che valuta i nuovi veicoli in base alle prestazioni di sostenibilità e all’efficienza energetica.

smart #3 Pro+ ha ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle da Green NCAP

Con un eccezionale punteggio complessivo del 95 per cento, la smart #3 Pro+ si distingue come esempio di rispetto per l’ambiente, risparmio energetico e riduzione delle emissioni di carbonio nel segmento dei veicoli di nuova generazione. Questo conferma che la #3 non solo offre sicurezza, come già dimostrato dalla sua valutazione a cinque stelle da Euro NCAP, ma è anche estremamente ecologica.

La giuria del Green NCAP ha commentato dicendo: “La smart #3 ha ottenuto un punteggio medio del 95 per cento, conquistando agevolmente tutte le 5 Stelle Verdi e mettendo alla prova i marchi EV più rinomati sul mercato europeo”.

A proposito di questo ottimo risultato, Dirk Adelmann, CEO di smart Europe, ha affermato: “Siamo estremamente orgogliosi delle cinque stelle assegnate dal Green NCAP. Questo riconoscimento conferma senza dubbio che la nostra nuova smart #3 è la scelta ideale per single e famiglie che desiderano comfort e sicurezza, riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente.”