Smart #3, più carisma con il nuovo kit realizzato da Brabus

Dopo il successo del lancio della nuova gamma di personalizzazione smart #1 firmata Brabus, gli specialisti del tuning passano alla smart #3 alla quale desiderano dare più carisma e vivacità, per un effetto “wow” sconvolgente.

Le modifiche di Brabus

Lo spoiler anteriore Brabus della smart #3 si aggancia alla parte inferiore del paraurti. Insieme agli attacchi per le prese d’aria laterali, il kit conferisce all’auto elettrica a trazione integrale un aspetto ancora più dinamico. Inoltre, riduce il sollevamento dell’asse anteriore alle alte velocità, migliorando ulteriormente la stabilità di guida. Lo spoiler posteriore è stato sviluppato come controparte aerodinamica e si fissa alla parte superiore del portellone. L’inserto della fascia posteriore, dal look sportivo e con diffusore, completa lo stile rinnovato.

I proprietari di smart #3 Brabus possono scegliere tra due varianti per i cerchi Brabus Monoblock Z a dieci razze. Come elegante alternativa alle ruote di serie da 20 pollici, il nuovo programma di personalizzazione offre un caratteristico design che, grazie all’omologazione CE, non richiede l’ispezione tecnica e la modifica dei documenti del veicolo. I cerchi Brabus Monoblock Z “Platinum Edition” di fascia alta con diametro di 21 pollici sono ancora più stravaganti. Caratterizzati da un design con copertura del mozzo a bloccaggio centrale e prodotti utilizzando una tecnologia di forgiatura all’avanguardia e una lavorazione CNC high-tech, offrono la massima resistenza con un peso relativamente basso.

Gli interni della Smart #3 di Brabus

La nuova gamma di personalizzazione Brabus comprende anche numerose scelte di perfezionamento per gli interni della smart #3. Il guidatore e i passeggeri sono accolti da placche con logo Brabus retroilluminato su tutte e quattro le portiere, mentre i tappetini neri e la fodera del bagagliaio in velluto, ciascuno con il logo Brabus rosso ricamato, le bordature e le impunture decorative dello stesso colore rosso e i pedali in alluminio con il logo dell’azienda aggiungono ulteriori elementi esclusivi.