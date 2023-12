Smart #1: in Italia arrivano i due nuovi allestimenti Pro e Pulse

Smart ha ampliato la gamma del suo nuovo SUV completamente elettrico Smart #1. Si segnala infatti il debutto della versione Pro. Questa rappresenta una nuova opportunità di accesso al mondo del brand, disponibile all’acquisto a 37.548 euro. Insieme a questa novità, fa il suo debutto anche la nuova #1 Pulse, che introduce la trazione integrale Awd, precedentemente disponibile solo sulla versione ad alte prestazioni Brabus, offerta a partire da 46.610 euro.

Ecco i nuovi allestimenti Pro e Pulse per il crossover elettrico Smart #1

La versione base Pro offre un’autonomia di 310 km (ciclo misto WLTP) con una batteria da 49 kWh. È in grado di ricevere potenze di ricarica fino a 130 kW, permettendo tempi di ricarica inferiore ai 30 minuti (dal 10% all’80%). Utilizzando un caricatore di bordo da 7,4 kW, la ricarica richiede 5,5 ore (sempre dal 10% all’80%). Il motore elettrico da 272 CV garantisce un’esperienza di guida appagante, mentre numerosi sistemi ADAS sono inclusi di serie per la sicurezza e l’assistenza alla guida.

Per quanto riguarda invece la Smart #1 Pulse, grazie ai suoi due motori elettrici posizionati su entrambi gli assi, offre la trazione integrale Awd e una potenza di 428 CV, con una coppia di 584, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. La batteria da 66 kWh consente un’autonomia fino a 400 km (ciclo misto WLTP), mentre la ricarica con un caricatore da 22 kW in AC richiede circa 3 ore (dal 10% all’80%), mentre con corrente continua, fino a 150 kW, bastano poco più di 30 minuti. La versione Pulse offre una gamma completa di funzionalità di serie, sia in termini di sicurezza sia di comfort, con un sistema di infotainment innovativo, facile da utilizzare e intuitivo.