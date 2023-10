smart conferma due nuovi veicoli elettrici per il 2024 e il 2025

smart, il marchio di auto elettriche di piccole dimensioni, ha annunciato che lancerà nuovi modelli nel 2024 e nel 2025, grazie alla collaborazione con Geely, il gruppo cinese che detiene il 50% delle quote della società. I nuovi modelli saranno basati sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely, che consente di creare auto elettriche di diverse dimensioni e segmenti.

smart annuncia l’arrivo di due nuove auto elettriche nel 2024 e nel 2025

Il primo modello che arriverà sul mercato sarà un SUV compatt0, che sarà presentata nel mese di aprile del 2024. Si tratterà della arà la smart #5, un SUV compatto che si posizionerà come alternativa alla Mercedes GLA, con maggiore spazio interno e un design maggiore abitabilità per cinque passeggeri, ma di cui non hanno fornito maggiori informazioni. Questa vettura avrà un’autonomia di circa 700 km.

Il secondo modello che arriverà sul mercato sarà la smart #2 una due posti erede del mitico modello che per tanti anni è stato anche l’unico venduto dalla casa automobilistica. Questo modello che sarà la futura entry level del marchio sarà svelato entro la fine del 2025 anche se sul mercato dovrebbe arrivare non prima del 2026.

I nuovi modelli di smart saranno prodotti nello stabilimento di Ningbo, in Cina, dove Geely ha investito oltre un miliardo di euro per creare una fabbrica dedicata al marchio tedesco. I nuovi modelli saranno venduti in Europa, in Cina e negli Stati Uniti, dove smart tornerà dopo aver lasciato il mercato nel 2019.