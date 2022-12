Sky box: arriva l’offerta dedicata agli amanti dello sport e non solo

Chi è alla ricerca del regalo di Natale perfetto da donare a parenti o amici e amanti del calcio, può contare su una proposta di intrattenimento caratterizzata da contenuti di qualità. L’offerta può anche accontentare i gusti di chi non vuole perdersi film, programmi e serie TV targati Sky TV, Sky Cinema e Netflix.

Sky box: l’offerta dedicata ai nuovi clienti Sky

Sky box è l’offerta dedicata ai nuovi clienti Sky che permette di usufruire o regalare agli amanti dello sport, ma anche del cinema, dei programmi TV e delle serie televisive, il tutto ad un prezzo decisamente conveniente.

Proprio per il fatto di essere un pacchetto fisico, comprensivo del decoder Sky Q, lo Sky Box diventa un’idea originale e interessante per un regalo. L’effetto di un cadeau “da scartare” è sicuramente più apprezzato, soprattutto se paragonato agli abbonamenti con gift card, il tutto senza rinunciare alla qualità e all’affidabilità firmata Sky. L’offerta comprende 3 mesi di accesso ai programmi più amati e permette di sfruttare l’esperienza Sky Q in modo semplice, veloce e intuitivo.

Come funziona l’offerta Sky box

Usufruire dell’offerta Sky box è davvero semplice: basta scegliere tra due pacchetti che combinano una scelta di contenuti di alto livello, in grado di soddisfare le più svariate passioni. Il decoder Sky Q si trova già all’interno della confezione.

Cosa comprende l’offerta

Se sei un amante del calcio e lo sport in generale è la tua passione, con l’offerta Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport vedi i primi 3 mesi di:

Sky Calcio con le Super Leagues di Sky. Più di 800 partite a stagione dei campionati italiani ed europei: la serie A TIM, 3 partite su 10 a giornata, tutta la serie BKT e le migliori sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

con le Super Leagues di Sky. Più di 800 partite a stagione dei campionati italiani ed europei: la serie A TIM, 3 partite su 10 a giornata, tutta la serie BKT e le migliori sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Sky Sport : UEFA Champions League (121 partite su 137 a stagione), UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. Tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP. Il tennis con i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, Wimbledon e non solo. Oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo con NBA, Turkish Airlines EuroLeague e 7DAYS EuroCup.

: UEFA Champions League (121 partite su 137 a stagione), UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. Tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP. Il tennis con i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, Wimbledon e non solo. Oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo con NBA, Turkish Airlines EuroLeague e 7DAYS EuroCup. Sky Tv: Serie TV italiane e internazionali, show per tutta la famiglia, documentari e news.

Se preferisci rilassarti, emozionarti e vivere show, serie TV e i film da cinema del momento, l’offerta Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema propone:

Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) con gli show, le serie TV, i documentari di Sky, e Netflix, uno accanto all’altro nella home di Sky Q. Include Netflix piano Standard, HD 1080p, per la visione su 2 schermi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitarie.

(Intrattenimento plus) con gli show, le serie TV, i documentari di Sky, e Netflix, uno accanto all’altro nella home di Sky Q. Include Netflix piano Standard, HD 1080p, per la visione su 2 schermi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitarie. Sky Cinema: oltre 200 prime visioni all’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e film Sky Original. Inoltre, per i clienti con Sky Cinema, Paramount+ (del valore di 7,99€/mese) è senza costi aggiuntivi.

Attivazione

L’offerta Sky box, al prezzo di 39 euro, permette di vedere i primi 3 mesi dei tuoi programmi preferiti. Trascorsi i primi 3 mesi, potrai scegliere se continuare la visione al prezzo di listino, modificare la combinazione di pacchetti tra quelli disponibili oppure disdire senza costi aggiuntivi, restituendo il decoder Sky Q.

Una volta acquistato Sky box, sarà necessario attivare il Codice Promozionale chiamando il numero gratuito 800 186 001 al quale risponderà un operatore che permetterà di attivare in pochi istanti l’offerta. Quest’ultima potrà essere attivata comunicando i dati personali dell’utente e un metodo di pagamento in corso di validità (carta di credito o codice IBAN). Ovviamente, durante i primi 3 mesi non sarà addebitato alcun costo.

Facile da connettere

Una volta attivato il codice promozionale, basterà connettere Sky Q al wi-fi di casa per poter vedere subito i propri programmi preferiti, senza parabola.

