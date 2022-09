Skoda Vision 7S: il nuovo SUV elettrico

Skoda ha appena presentato la nuova Vision 7S, nuovo modello che traccia le linee principali di quello che sarà l’immediato futuro elettrificato del Marchio. La nuova Skoda Vision 7S si distingue in particolare, al di là del suo design innovativo, per un’autonomia elettrica di oltre 600 chilometri.

Tutto questo si inquadra nella nuova strategia del Brand, che ha preso il via con l’aggiornamento della corporate identity, in cui viene adottato un nuovo linguaggio progettuale, un nuovo logo (per differenziarsi dagli altri brand del gruppo) e la preparazione all’elettrico futuro.

Di fatto Skoda ha rivelato di impegnarsi nell’elettromobilità, immettendo sul mercato tre nuovi modelli elettrici (tra cui il prototipo Vision 7S) nel corso dell’anno 2026. Per questo investirà, nei prossimi cinque anni, 5.6 mld di euro in mobilità elettrica e 700 milioni di euro in digitalizzazione.

Skoda Vision 7S: nuova piattaforma modulare elettrica

La concept car Vision 7S si basa sulla piattaforma a trazione elettrica modulare (MEB) del gruppo Volkswagen che offre ampio spazio interno per ospitare fino a sette passeggeri. Inoltre permette di montare una batteria da 89 kWh e, grazie alle sue velocità di ricarica fino a 200 kW, renderà più facile avere il 100% della corrente in circa 30 minuti. L’autonomia sarà tra le più estese del mercato, all’altezza della Tesla Model 3, della BMW iX, della Ford Mustang Mach-E o della Mercedes EQE, permette oltre 600 chilometri con una sola carica.

Skoda Vision 7S: Fronte innovativo

Uno dei punti in cui il design del prototipo Vision 7S è stato maggiormente affinato è il frontale. Il nuovo marchio sostituisce il vecchio logo, completato da una rinnovata linea di luce d’ambiente composta da LED che si estende fino ai bordi della parte anteriore, integrandosi con le luci diurne e l’ottica, formando una T.

Inoltre il nuovo Tech-Deck Face è una rappresentazione della classica griglia dell’azienda, sebbene sia significativamente più ampia e piatta. Allo stesso tempo le nervature sono state sostituite da un vetro scuro che serve a nascondere i sensori montati sull’auto. Notevoli anche le sette prese d’aria verticali attraverso le quali l’aria viene reindirizzata ai sistemi di raffreddamento e ai freni.

Linee suggestive

La Vision 7S è un SUV dalle proporzioni muscolose esaltate dai passaruota dimensionati e squadrati. Le ruote hanno un diametro di 22 pollici e i cerchi sono praticamente chiusi per l’ottimizzazione aerodinamica. Un altro punto forte di questo prototipo elettrico è la configurazione delle porte, anteriore e posteriore, che si aprono in direzioni opposta.

La silhouette laterale presenta anche una linea del tetto molto piatta che si fonde con un generoso spoiler posteriore per una maggiore efficienza aerodinamica. Inoltre l’intero modello è dipinto in un colore chiamato Explorer Green. Questa Vision 7S è la prima auto del marchio con un colore della carrozzeria opaco.

Gli interni minimalisti della Skoda Vision 7S

Grazie alla piattaforma MEB la nuova Skoda Vision 7S vanta un enorme spazio interno con due configurazioni: guida e relax. La modalità relax si attiva a vettura ferma, trasformando l’abitacolo. In questo caso il volante e il quadro strumenti scivolano all’indietro, lontano dal guidatore e dai passeggeri, creando ulteriore spazio.

Il touch screen centrale girevole da 14,6 pollici spicca nel sottile cruscotto che si estende fino ai pannelli delle porte. Infine, altra novità degna di nota, il seggiolino per bambini è stato installato nel posto più sicuro del veicolo: nella consolle centrale. Si estende alla seconda fila di sedili rivolti all’indietro e i passeggeri della seconda fila possono tenere d’occhio il bambino in ogni momento.