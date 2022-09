Skoda Vision 7S: le foto

Skoda ha appena presentato la nuova Vision 7S, nuovo modello che traccia le linee principali di quello che sarà l’immediato futuro elettrificato del marchio. La nuova Skoda Vision 7S si distingue in particolare, al di là del suo design innovativo, per un’autonomia elettrica di oltre 600 chilometri.

Tutto questo si inquadra nella nuova strategia del brand, che ha preso il via con l’aggiornamento della corporate identity, in cui viene adottato un nuovo linguaggio progettuale, un nuovo logo (per differenziarsi dagli altri brand del gruppo) e la preparazione all’elettrico futuro.

Di fatto Skoda ha rivelato di impegnarsi nell’elettromobilità, immettendo sul mercato tre nuovi modelli elettrici (tra cui il prototipo Vision 7S) nel corso dell’anno 2026. Per questo investirà, nei prossimi cinque anni, 5.6 mld euro in mobilità elettrica e 700 milioni di euro in digitalizzazione.