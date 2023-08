Skoda Scala e Kamiq restyling: ecco le prime immagini e le principali novità

Skoda Scala e Kamiq restyling sono state finalmente svelate. Si tratta dell’aggiornamento di metà carriera delle due auto che era atteso da tempo. Non si tratta di cambiamenti rivoluzionari ma di piccole modifiche che riguardano principalmente stile, tecnologia, sicurezza, sostenibilità ed efficienza. Questo restyling arriva a quattro anni dal loro debutto.

Ecco come cambiano Skoda Scala e Kamiq con il restyling di metà carriera

Per quanto riguarda il design di Skoda Scala e Kamiq Restyling le principali novità riguardano la presenza della nuova griglia Skoda, dei paraurti ridisegnati e gruppi ottici modificati (fari opzionali con tecnologia a matrice di LED). Per quanto riguarda invece gli interni, il layout rimane invariato ma è intriso di più tecnologia e sostenibilità.

Il quadro strumenti digitale da 8 pollici e il touchscreen da 8,25 pollici sono di serie, mentre i modelli con specifiche superiori hanno un Virtual Cockpit più grande da 10,25 pollici e una combinazione di infotainment da 9,2 pollici. Naturalmente, nel gioco non potevano mancare le caratteristiche Simply Clever tipiche di Skoda.

Per quanto riguarda la gamma di motori di Skoda Scala e Kamiq, esce di scena il diesel. Adesso abbiamo in gamma tre moderni propulsori TSI della generazione evo2, dal 1.0 TSI 95 (manuale a 5 marce) al 1.0 TSI 115 (manuale a 6 marce o DSG-7) al 1.5 TSI 150 (anche manuale a 6 marce o DSG-7. Anche la sicurezza è migliorata con un massimo di 9 airbag e una suite estesa di ADAS disponibili.

La nuova struttura di allestimento comprende 3 livelli di allestimento (Essence, Selection e Monte Carlo) e 6 configurazioni interne, oltre a una varietà di pacchetti di equipaggiamento opzionali. Infine segnaliamo che oltre al telaio standard, è possibile anche optare per un assetto rialzato o ribassato, rispettivamente per terreni accidentati o per una guida più sportiva.