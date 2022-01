Skoda Karoq 2022: prezzi, equipaggiamenti, debutto commerciale

In perfetto ordine con l’annuncio reso noto a fine novembre 2021, Skoda porta al debutto commerciale la nuova edizione-restyling 2022 di Karoq, con il via alla fase di prevendita anche in Italia. Il medium-SUV boemo, in listino dal 2017 e venduto in più di mezzo milione di unità, si evolve all’insegna di un “capitolato” di aggiornamento estetico-funzionale e, soprattutto, nei contenuti e nelle tecnologie di bordo.

Un programma del resto correlato ad una precisa strategia: provvedere cioè all’ulteriore sviluppo di uno dei modelli “centrali” per il riposizionamento del marchio di Mlada Boleslav – attraverso un moderato “maquillage” nello stile, un’ottimizzazione nell’aerodinamica (utile per l’affinamento dei valori di consumi ed emissioni, quindi a vantaggio dell’efficienza complessiva del veicolo) ed un “upgrade” alle dotazioni multimediali – anche in relazione al sempre più importante ruolo di SUV e Crossover (soprattutto quelli di dimensioni compatte e “medium”) in Europa, dove i veicoli a ruote alte si avvicinano ad un’incidenza del 50% sul monte-vendite complessivo.

Le novità

All’esterno, Skoda Karoq 2022 mette in evidenza una nuova forma della calandra (di maggiori dimensioni e dal disegno “ad esagono”), dei fari anteriori e della fanaleria “di coda”, e nuovi cerchi in lega di disegno aerodinamico che insieme ai nuovi gusci degli specchi retrovisori, alla nuova paratia sottoscocca nella zona del serbatoio di copertura dell’assale posteriore per le versioni a trazione integrale ed allo spoiler sul tetto aggiornato, migliorano la penetrazione dell’aria – il Cx, ridotto del 9%, raggiunge nella nuova edizione-restyling 0,30 – per concorrere a diminuire le emissioni di CO2.

L’abitacolo presenta nuove finiture, il sistema di illuminazione “ambient” in dieci varietà cromatiche, i sedili anteriori multiregolazione elettrica con funzione Memory (per gli allestimenti superiori), la strumentazione digitale (con display da 8” a 10.25” a seconda dell’allestimento) ed un modulo multimediale a schermo touch fino a 9.2”, fornito di eSim integrata ed assistente vocale “Laura” con “suite” di servizi online Skoda Connect e funzioni di controllo dei parametri veicolo e navigazione mediante la App MySkoda, completano i nuovi equipaggiamenti.

In materia di sistemi di ausilio attivo alla guida, l’edizione-restyling 2022 del medium-SUV boemo propone nuove funzionalità “Advanced Driver Assistance Systems” comprese nel “pacchetto” Travel Assistant, che comprende:

Cruise Control adattivo e predittivo con un avanzato sistema di riconoscimento della segnaletica stradale;

Adaptive Lane Assistant;

Traffic Jam Assistant con Emergency Assistant;

Park Assistant;

Side Assistant con Rear Traffic Alert;

Crew Protect Assistant di sicurezza occupanti, grazie alla presenza degli airbag laterali anche per la seconda fila di sedili e del comando di chiusura automatica dei finestrini e del tetto apribile panoramico in cristallo quando i sensori di bordo rilevano l’imminenza di una collisione.

La composizione di gamma

Skoda Karoq 2022, che esordirà nelle concessionarie italiane a partire dal secondo trimestre dell’anno, viene proposta in quattro livelli di allestimento:

Ambition ;

; Executive ;

; Style ;

; SportLine.

I sistemi di alimentazione, confermati rispetto alla serie precedente, sono due (benzina e gasolio):

Benzina 1.0 TSI 110 CV, 1.5 TSI 150 CV (quest’ultimo con dispositivo Act di disattivazione di due dei quattro cilindri nelle condizioni di lavoro a basso e medio carico, e anche con trasmissione Dsg doppia frizione) e 2.0 TSI Dsg Act 190 CV con trazione integrale;

1.0 TSI 110 CV, 1.5 TSI 150 CV (quest’ultimo con dispositivo Act di disattivazione di due dei quattro cilindri nelle condizioni di lavoro a basso e medio carico, e anche con trasmissione Dsg doppia frizione) e 2.0 TSI Dsg Act 190 CV con trazione integrale; Turbodiesel 2.0 TDI Evo Scr da 115 CV (anche con Dsg) e da 150 CV (anch’esso disponibile con trasmissione Dsg; per questa versione c’è altresì la possibilità di richiedere la trazione integrale).

Ecco quanto costa e gli equipaggiamenti

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano” (IVA e messa su strada comprese) e delle dotazioni in funzione degli allestimenti.

Skoda Karoq benzina

Ambition

Karoq 1.0 TSI 110 CV: 27.200 euro ;

; Karoq 1.5 TSI Act 150 CV: 28.850 euro ;

; Karoq 1.5 TSI Act Dsg 150 CV: 30.650 euro.

Executive

Karoq 1.0 TSI 110 CV: 29.300 euro ;

; Karoq 1.5 TSI Act 150 CV: 30.950 euro ;

; Karoq 1.5 TSI Act Dsg 150 CV: 32.750 euro.

Style

Karoq 1.0 TSI 110 CV: 30.400 euro ;

; Karoq 1.5 TSI Act 150 CV: 32.050 euro ;

; Karoq 1.5 TSI Act Dsg 150 CV: 33.850 euro.

SportLine

Karoq 1.5 TSI Act 150 CV: 33.250 euro ;

; Karoq 1.5 TSI Act Dsg 150 CV: 35.050 euro ;

; Karoq 2.0 TSI Dsg 4×4 190 CV: 39.660 euro.

Skoda Karoq turbodiesel

Ambition

Karoq 2.0 TDI Evo Scr 115 CV: 30.150 euro ;

; Karoq 2.0 TDI Evo Scr Dsg 115 CV: 31.950 euro ;

; Karoq 2.0 TDI Evo Scr 150 CV: 31.850 euro ;

; Karoq 2.0 TDI Evo Scr Dsg 4×4 150 CV: 36.200 euro

Executive

Karoq 2.0 TDI Evo Scr 115 CV: 32.250 euro ;

; Karoq 2.0 TDI Evo Scr Dsg 115 CV: 34.050 euro ;

; Karoq 2.0 TDI Evo Scr 150 CV: 33.950 euro ;

; Karoq 2.0 TDI Evo Scr Dsg 4×4 150 CV: 38.300 euro.

Style

Karoq 2.0 TDI Evo Scr 115 CV: 33.350 euro ;

; Karoq 2.0 TDI Evo Scr Dsg 115 CV: 35.150 euro ;

; Karoq 2.0 TDI Evo Scr 150 CV: 35.050 euro ;

; Karoq 2.0 TDI Evo Scr Dsg 4×4 150 CV: 39.400 euro.

SportLine

Karoq 2.0 TDI Evo Scr 115 CV: 34.550 euro ;

; Karoq 2.0 TDI Evo Scr Dsg 115 CV: 36.350 euro ;

; Karoq 2.0 TDI Evo Scr 150 CV: 36.250 euro ;

; Karoq 2.0 TDI Evo Scr Dsg 4×4 150 CV: 40.600 euro.

I principali equipaggiamenti

Skoda Karoq Ambition

Cerchi in lega da 17”;

Gruppi ottici Full Led;

Fari fendinebbia a Led;

Fanaleria posteriore a Led;

Paraurti in tinta carrozzeria;

Sensore luci;

Sensore pioggia;

Sensori di parcheggio posteriori;

Sistema di avviamento senza chiave;

Volante multifunzione;

Modulo infotainment con Smartlink wireless a connettività wireless per Apple CarPlay ed Android Auto, disco rigido da 64 GB e predisposizione per la navigazione satellitare, impianto audio “Bolero” con display da 8”, radio digitale DAB+ e due prese Usb-C;

Front Assistant con riconoscimento di pedoni e ciclisti;

Lane Assistant di mantenimento della corsia di marcia;

Cruise Control adattivo per la regolazione della distanza di sicurezza fino a 210 km/h;

Driver Activity Assistant di rilevamento stanchezza conducente.

Skoda Karoq Executive

Alle dotazioni “Ambition” aggiunge, fra gli altri:

Finestratura posteriore oscurata;

Climatizzatore automatico bi-zona;

Vernice metallizzata;

Ruota di scorta;

Sensori di parcheggio anteriori;

Navigatore satellitare “Amundsen”.

Skoda Karoq Style

Oltre agli accessori “Ambition” ed “Executive” propone di serie:

Cerchi in lega da 18”;

Gruppi ottici anteriori Led Matrix;

Illuminazione “ambient” abitacolo in dieci colorazioni;

Sistema di apertura ed avviamento senza chiave;

Sedili posteriori VarioFlex.

Skoda Karoq SportLine

La declinazione dall’immagine più dinamica offre di serie, riguardo alle principali dotazioni:

Finiture dedicate per i paraurti;

Modanature carrozzeria in nero lucido in sostituzione dei dettagli cromati che equipaggiano gli altri allestimenti;

Cerchi in lega specifici da 18” con design “Aero”;

Sedili anteriori semi-anatomici con poggiatesta integrato;

Volante sportivo a tre razze;

Pedaliera in metallo;

Rivestimenti interni in nero per sedili e padiglione;

Gruppi ottici Led Matrix;

Selettore delle modalità di guida;

Navigatore satellitare “Amundsen”.

I “pacchetti” a richiesta

È, come sempre, possibile accessoriare ulteriormente la vettura, attraverso l’ampio “catalogo” di accessori a richiesta proposti da Skoda, anche in relazione ad un approccio sostenibile ai materiali: si segnala, ad esempio, il “pacchetto” Eco-Friendly, che mette a disposizione dell’acquirente un inedito rivestimento dell’abitacolo realizzato con tessuti riciclati e senza alcun impiego di materiali di origine animale.

Dimensioni esterne e capienza vano bagagli

Lunghezza: 4,39 m;

Larghezza: 1,84 m (specchi retrovisori esclusi);

Altezza: 1,6 m;

Passo: 2.638 mm;

Carreggiata anteriore: 1.576 mm;

Carreggiata posteriore: 1.541 mm;

Altezza libera da terra: 164 mm e (SportLine) 169 mm;

Capacità serbatoio carburante: 50 litri.

Volume bagagliaio

Nel normale assetto di marcia: 521 litri o (in combinazione con il sistema VarioFlex) 588 litri;

Con i sedili posteriori abbattuti: 1.630 litri o (in abbinamento al sistema VarioFlex) 1.605 litri;

Con i sedili posteriori rimossi: 1.810 litri (in combinazione con VarioFlex).

Spazio interno