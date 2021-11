Skoda Karoq: i primi teaser del restyling 2022

Skoda ha pubblicato due inediti bozzetti di design che anticipano l’aspetto del restyling della Skoda Karoq.

Il SUV compatto del marchio ceco è stato un successo e ora è il momento di un piccolo aggiornamento. Dopo la sua presentazione nel 2017 il modello ha ricevuto miglioramenti in termini di equipaggiamento e design, ma ora cambia in modo significativo, anche se, attenzione, non stiamo parlando di una nuova generazione, ma di un profondo restyling.

Restyling estetico, look profondamene aggiornato

Sebbene la presentazione digitale della nuova Skoda Karoq si svolgerà il 30 novembre, il marchio ha intanto rilasciato questi due tesser che mostrano i cambiamenti nella parte anteriore. Il frontale rinnovato renderà il modello più appariscente, mentre la larghezza della griglia è stata aumentata e ora presenta doppie lamelle, oltre a un nuovo design esagonale, con un’ampia presa d’aria nella parte inferiore.

I fari sono più eleganti rispetto alla versione precedente e raggiungono la griglia. L’aspetto dinamico è accentuato dalle luci diurne ridisegnate, ora composte da due elementi separati.

Nella parte inferiore è presente una seconda unità di illuminazione per i fendinebbia o, nella versione superiore, un modulo LED separato. Questa configurazione dei fari si traduce in un caratteristico aspetto a “quattro occhi” quando le luci sono accese.

Il secondo schizzo mostra come sarà la parte posteriore ridisegnata della Skoda Karoq. Oltre ad avere uno spoiler posteriore più lungo e un paraurti visivamente aggiornato con un diffusore nero, i fanali posteriori ora presentano un nuovo design. Anche i gruppi ottici posteriori sono stati snelliti e accentuano la larghezza del veicolo.

Le strutture cristalline forniscono uno speciale effetto visivo ai fanali posteriori, che manterranno la loro caratteristica grafica a forma di C. Anche che gli interni verranno aggiornati con più tecnologia, schermi più grandi e nuovi materiali.